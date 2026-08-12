TSK Van'da 51 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirdi
Milli Savunma Bakanlığı, TSK'nın Van'da 51 kilo 149 gram uyuşturucu yakaladığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Van'da 51 kilo 149 gram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hudutlarımızın güvenliğini muhafaza etmek ve yasa dışı faaliyetlere geçit vermemek adına yürüttüğü kararlı görevini azimle sürdürüyor. Hudut Kartallarımız, Van hudut hattında icra ettiği arama-tarama faaliyeti kapsamında 51 kilo 149 gram uyuşturucu ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi."
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