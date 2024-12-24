TTB\'den Karesi Patlaması Açıklaması

Güncel

(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği (TTB), Balıkesir'in Karesi ilçesinde meydana gelen ve 12 kişinin yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Biliyoruz ki bu işçi cinayetindeki kayıpların tamamı önlenebilirdi. ve yine biliyoruz ki işçi cinayetlerinin önlenememesi sermayenin doğası ve siyasi iktidarların bilinçli tercihlerinin sonucudur" denildi. TTB, incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gideceğini de duyurdu.

TTB, Balıkesir'in Karasi ilçesinde patlayıcı üreten bir fabrikada 12 kişinin yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin açıklama yaptı. TTB'nin, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydedildi:

"Önlenebilir her ölüm cinayettir. Üzgünüz, öfkeliyiz. Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üreten bir fabrikada meydana gelen patlama ve çökme sonucu ilk açıklamalara göre 12 kişinin yaşamını yitirdiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Yaşamını yitirenlerin ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralananlara ise acil şifalar diliyoruz.

Acımız ve öfkemiz tarifsiz. Biliyoruz ki bu işçi cinayetindeki kayıpların tamamı önlenebilirdi. ve yine biliyoruz ki işçi cinayetlerinin önlenememesi sermayenin doğası ve siyasi iktidarların bilinçli tercihlerinin sonucudur. Bu felaketin sorumluları, işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini almayanlar; işyeri hekimlerine tabip odalarına üye olma zorunluluğunu göz ardı ederek çalışma izni veren ve böylece TTB'yi denetim mekanizmalarının dışında bırakanlardır. Sorumluların ortaya çıkarılması ve cezalandırılması için sürecin takipçisi olacağız."

TTB, Balıkesir Tabip Odası yöneticileri ve TTB Merkez Konseyi üyeleri olarak incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gideceklerini de duyurdu.