TTB, Şubat 2023 Depremleri 18. Ay Raporu\'nu açıklayacak

Türk Tabipleri Birliği (TTB), "Şubat 2023 depremlerinin üzerinden tam 18 ay geçti. Ne var ki deprem bölgelerinde onlarca hastane ve aile sağlığı merkezi halen açılamadı, yurttaşların sağlık hakkına erişimi sağlanamadı, yoğun bir emek ve fedakarlık ile görev yapan hekimlerin ve sağlık emekçilerinin sorunları çözülemedi" açıklamasını yaptı.

Türk Tabipleri Birliği, üzerinden 18 ay geçen 6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma yol açtığı bölgenin son durumuna ilişkin açıklama yaptı. TTB'nin açıklaması şöyle:

"Şubat 2023 depremlerinin üzerinden tam 18 ay geçti. Ne var ki deprem bölgelerinde onlarca hastane ve aile sağlığı merkezi halen açılamadı, yurttaşların sağlık hakkına erişimi sağlanamadı, yoğun bir emek ve fedakarlık ile görev yapan hekimlerin ve sağlık emekçilerinin sorunları çözülemedi.

Türk Tabipleri Birliği olarak; deprem bölgesinde devam eden sorunlara ve çözüm önerilerine yer vereceğimiz Şubat 2023 Depremleri 18. Ay Raporu'nu 17 Ağustos 1999 depreminin 25. yıldönümünde Hatay'da açıklayacağımızı duyuruyor, kamu otoritesine sorumluluklarını ve sağlık alanının tüm bileşenleri ile ortak hareket etmenin önemini bir kez daha hatırlatıyoruz."