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TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika
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TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Çelebi, basın çalışanlarının toplumun doğru bilgilendirilmesi açısından önemli bir görev yaptığını vurgulayarak, doğru bilginin ve doğru haberin öneminin arttığını belirtti. Ayrıca, görevi başında hayatını kaybeden gazetecilere de rahmet diledi.

TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Çalışan Gazeteciler Günü\'nü kutladı
10.01.2024 - 10:54,
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Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çelebi, mesajında, toplumun doğru bilgilendirilmesi açısından basın çalışanlarının yaptığı görevin büyük önem taşıdığını belirtti.

Toplumun ileriye gitmesinin doğru bilgilerle olacağını vurgulayan Çelebi, şunları kaydetti:

"Bu anlamda benim de uzun yıllardır içinde bulunduğum basın sektöründe çalışan meslektaşlarımın yakından tanık olduğum çabası takdire şayandır. İletişimin teknolojiyle üst seviyelere çıktığı ve sosyal medya ile iletişim kanallarının çeşitlendiği günümüzde bu durum çoğu zaman bilgi kirliliği de yaratmaktadır. Bu anlamda doğru bilginin ve doğru haberin önemi daha da artmıştır. Haber peşinde hayatlarını riske atan, evlerinden, ailelerinden ayrı kalan tüm meslektaşlarımın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum."

Çelebi, görevi başında hayatını kaybeden gazetecilere de rahmet diledi.

Kaynak: AA
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