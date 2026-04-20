Tuapse'de Ukrayna İHA Saldırısı: 1 Ölü
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tuapse'de Ukrayna İHA Saldırısı: 1 Ölü

20.04.2026 08:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın Tuapse limanına düzenlenen İHA saldırısında bir kişi hayatını kaybetti, yangın çıktı.

Rusya'nın Krasnodar Bölge Valisi Veniamin Kondratyev, Karadeniz kıyısında bulunan liman şehri Tuapse'ye Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) yoğun saldırılar düzenlediğini, bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Kondratyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gece saatlerinde Tuapse şehrinin bir başka büyük İHA saldırısına maruz kaldığını ifade ederek, ilk verilere göre limanda bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı.

Tuapse Belediye Başkanı Sergey Boyko'dan durumla ilgili sürekli güncel bilgi aldığını aktaran Kondratyev, saldırılar sonucunda limanda yangın çıktığını kaydetti.

Kondratyev, "Ayrıca, İHA parçalarının şehirdeki birçok binanın pencerelerine zarar verdiği biliniyor. Bunlar arasında bir ilkokul ve anaokulu, bir müze, bir kilise, bir apartman ve bir doğal gaz boru hattı bulunuyor. Tüm bu olaylarda acil servisler ve özel servisler insansız hava araçlarının çarptığı noktalarda çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Limandaki petrol rafinerisinden yangın görüntüleri

Sosyal medya hesaplarında, Tuapse Limanı'nda olduğu belirtilen petrol rafinerilerinde yangın çıktığına yönelik video görüntüleri yer aldı.

16 Nisan'da Ukrayna'nın İHA saldırılarında Tuapse Limanı'nda bulunan Rosneft'e ait petrol rafinerisinde yangın çıkmış, saldırılar sonucunda iki kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft'in Karadeniz kıyısındaki tek petrol rafinerisi Tuapse'de bulunuyor. Rusya'nın en eski petrol rafinerisi olarak bilinen bu stratejik tesislerde yılda yaklaşık 8,6 milyon ton ham petrol işleniyor ve üretilen petrolün yüzde 90'ı buradaki limandan ihraç ediliyor.

2024'ten bu yana rafineri zaman zaman Ukrayna'nın İHA saldırılarının hedefi oluyor.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Güvenlik, Enerji, Güncel, Rusya, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 09:41:43. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.