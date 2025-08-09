Tuba'nın İkinci Dünya Turu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tuba'nın İkinci Dünya Turu

Tuba\'nın İkinci Dünya Turu
09.08.2025 22:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEKAMER, Tuba adlı caretta carettayı yeniden denize bırakarak ikinci kez göç yolculuğuna gönderdi.

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlilerince uydu takip cihazı takılarak 2019'da denize bırakılan caretta caretta "Tuba", yeniden geldiği İztuzu kumsalından uydu takip cihazı takılarak ikinci kez dünya turuna gönderilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü bünyesindeki DEKAMER'de, farklı nedenlerle yaralanan 7 caretta carettanın tedavisi tamamlandı.

DEKAMER görevlilerince İztuzu Sahili'nde kabuğu temizlenen "Tuba" ile 2 kaplumbağaya uydu takip cihazı yerleştirildi. Daha sonra düzenlenen törenle 7 kaplumbağa ile yuvadan çıkan 20 yavru da denize bırakıldı.

DEKAMER'in TUI Care Vakfı desteğiyle 28 Ağustos 2019'da uydu takip cihazı takarak denize bıraktığı ve "Tuba" adı verilen 25-30 yaşlarındaki caretta caretta, Türkiye'den Adriyatik'e kadar izlenen ilk deniz kaplumbağası oldu.

İztuzu Plajı'ndan bırakıldıktan sonra 2 ayını Marmaris açıklarında geçiren, daha sonra yaklaşık 1 ay içinde Yunanistan'a ulaşan "Tuba", Malta, İtalya, Bosna Hersek, Arnavutluk, Karadağ ve Hırvatistan kıyıları ile Adriyatik'e kadar uzanarak yaklaşık 25 bin kilometre yol katetti.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, hem tedavi edilen kaplumbağaları hem de yavruları denize bıraktıklarını söyledi.

Akbıyık, DEKAMER'de son yıllarda önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

İztuzu plajının deniz kaplumbağalarını koruma ve rehabilitasyon merkezi haline geldiğini vurgulayan Akbıyık, merkezin aynı zamanda Türkiye'de tek olduğunu dile getirdi.

Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi de olan DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, yaralı bir deniz kaplumbağasının kurtarılarak denize gönderilmesinin popülasyona çok önemli bir katkı sağladığını söyledi.

Çünkü 1000 yavrudan ancak bir tanesinin yetişkin olabildiğini belirten Kaska, "Bu yetişkinlerin de rehabilitasyon sonrasında doğaya ne kadar uyum sağladıkları ile ilgili çalışmalar çok fazla yok. Daha önce tedavi yaptığımız ve dünyada ilk defa 4 yıl boyunca izlenerek bu rekoru kıran Tuğba'yı, tekrar yuvalamak için geldiğinde cihaz takarak ikinci dünya turuna göndermiş oluyoruz." dedi.

Kaska, Tuba ve diğer caretta carettaların uydu takip cihazlarından göç, beslenme ve kışlak alanlarını izleyerek, yönünü nasıl tayin ettiği, yerin manyetiğinden ve akıntının yönünden nasıl etkilendiği gibi faktörleri izleyeceklerini dile getirdi.

-"Cosmos" yerli ve milli uydu takip cihazıyla izlenecek"

Uydu ve uzay teknoloji şirketi Plan-S, DEKAMER ile yaptığı işbirliği kapsamında deniz kaplumbağalarının göç yollarını ve yaşam alanlarını izlemek için uydu takip cihazını devreye aldı.

Bugüne kadar yurt dışından ithal edilen ve tanesi yaklaşık 5 bin dolar olan cihaz, Plan-S'in geliştirdiği yerli versiyon sayesinde hem maliyetsiz hem de Türkiye'nin teknoloji bağımsızlığına katkı sağlayacak şekilde üretilebiliyor.

Plan-S'in Bilimsel Çalışmalardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Umut Yıldız, yörüngedeki uyduları bu kez deniz kaplumbağalarının yaşam döngüsünü anlamak için kullandıklarına işaret ederek, "Carettaların bu cihazla denizlerdeki döngüsünü izleyerek verileri DEKAMER ile paylaşacağız. Bu uydu takip cihazı sadece 'Cosmos' ismini verdiğimiz caretta için geliştirildi. Bir ay önce ilk testleri yapmıştık ve cihazı biraz daha geliştirerek artık kullanıma hazır hale getirdik. İlk defa bir caretta carettaya yerli ve milli uydu takip cihazı takmış olduk." diye konuştu.

Törende Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör ve ??????? Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hamdi Şükür Kılıç konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından caretta carettalar protokol üyeleri tarafından denize salındı.

Törene, Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş ve Belediye Başkanı Evren Tezcan, Çevre Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü çalışanları ile bölgede tatil yapan yerli ve yabancı turistler katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kaplumbağa, Teknoloji, Ortaca, Güncel, Çevre, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuba'nın İkinci Dünya Turu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiası iki kişinin başını yaktı "Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiası iki kişinin başını yaktı
’’Hanım Ağa’’ sokakta yürürken yakalandı ''Hanım Ağa'' sokakta yürürken yakalandı
ABD Başkanı Trump: Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış sağlamayı başardık. Tüm savaşı sonsuza kadar bitirdiler ABD Başkanı Trump: Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış sağlamayı başardık. Tüm savaşı sonsuza kadar bitirdiler
ABD Başkanı Trump: Yakın zamanda Putin ile çok popüler bir yerde görüşeceğiz ABD Başkanı Trump: Yakın zamanda Putin ile çok popüler bir yerde görüşeceğiz
Son şampiyon Galatasaray kaldığı yerden devam Gaziantep’te 3 gollü zafer Son şampiyon Galatasaray kaldığı yerden devam! Gaziantep'te 3 gollü zafer
Gaziantep’te korkutan sakatlık Çapraz bağları yırtıldı şüphesi Gaziantep'te korkutan sakatlık! Çapraz bağları yırtıldı şüphesi
Real Madrid, Gonzalo Garcia’nın sözleşmesini uzattı Real Madrid, Gonzalo Garcia'nın sözleşmesini uzattı
Zaniolo 745 gün sonra yeniden Galatasaray formasıyla Zaniolo 745 gün sonra yeniden Galatasaray formasıyla
Türkiye’den Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşmasına ilk yorum Türkiye'den Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşmasına ilk yorum

20:15
4 yaşındaki oğlunu yastıkla boğarak öldürdü, cesediyle 8 saat aynı evde kaldı
4 yaşındaki oğlunu yastıkla boğarak öldürdü, cesediyle 8 saat aynı evde kaldı
20:15
Havadan atılan yardım kutusu Gazze’de 14 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu
Havadan atılan yardım kutusu Gazze'de 14 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu
16:37
Diyanet’ten, programda kullanılan “Allah baba“ ifadesine ilişkin açıklama: İşlem başlatıldı
Diyanet'ten, programda kullanılan "Allah baba" ifadesine ilişkin açıklama: İşlem başlatıldı
04:09
Taşkınlık çıkaran grup ilçeyi karıştırdı Polis ve jandarma havaya ateş açtı
Taşkınlık çıkaran grup ilçeyi karıştırdı! Polis ve jandarma havaya ateş açtı
02:09
Haliç Metro Köprüsü’nden denize düşen kişi kayboldu
Haliç Metro Köprüsü'nden denize düşen kişi kayboldu
01:01
Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz: Türk futbolunda tiyatro oynanıyor
Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz: Türk futbolunda tiyatro oynanıyor
00:48
Zengezur Koridoru’nu 99 yıl ABD işletecek Trump’ın da ismini verdiler
Zengezur Koridoru'nu 99 yıl ABD işletecek! Trump'ın da ismini verdiler
00:47
Antalyaspor, 13 oyuncu ve 1 antrenörüne veda etti
Antalyaspor, 13 oyuncu ve 1 antrenörüne veda etti
00:39
Okan Buruk’tan Barış Alper Yılmaz için transfer cevabı
Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz için transfer cevabı
00:26
FIFA’dan Adana Demirspor’a kötü haber
FIFA'dan Adana Demirspor'a kötü haber
00:20
Gaziantep FK’yi yıkan haber Sezonu kapattı
Gaziantep FK'yi yıkan haber! Sezonu kapattı
00:13
Rıdvan Dilmen: Rekabet Kurumu’nun Süper Lig’e el atması gerekiyor
Rıdvan Dilmen: Rekabet Kurumu'nun Süper Lig'e el atması gerekiyor
00:10
Türkiye’den Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşmasına ilk yorum
Türkiye'den Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşmasına ilk yorum
00:01
Zaniolo 745 gün sonra yeniden Galatasaray formasıyla
Zaniolo 745 gün sonra yeniden Galatasaray formasıyla
23:54
Real Madrid, Gonzalo Garcia’nın sözleşmesini uzattı
Real Madrid, Gonzalo Garcia'nın sözleşmesini uzattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2025 22:39:18. #7.11#
SON DAKİKA: Tuba'nın İkinci Dünya Turu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.