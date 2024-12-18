TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni yapıldı

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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, kurumun Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerine katkı sağlamak için önemli adımlar attığını ve Türkiye'nin küresel bir güç olma yolundaki yürüyüşüne katkı sağlamak için azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni"nde konuştu.

Bilim, teknoloji ve yenilik politikalarının 2024-2028 dönemini kapsayan Türkiye'nin 12. Kalkınma Planı çerçevesinde şekillendiğini vurgulayan Aydın, bu planın " Türkiye Yüzyılı'nda çevreye duyarlı, afetlere dayanıklı, ileri teknolojiye dayalı yüksek katma değer üreten, geliri adil paylaşan, istikrarlı, güçlü ve müreffeh bir Türkiye" olma vizyonunu ortaya koyduğunu söyledi.

Aydın, "TÜBİTAK, bu vizyon doğrultusunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mız öncülüğünde, Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerine katkı sağlamak için önemli adımlar atmaktadır. Sizlerin ortaya koyduğu yüksek hedeflere ulaşarak, ülkemizin küresel bir güç olma yolundaki yürüyüşüne katkı sağlamak için azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Aydın, güçlü bir ekonomi ve refah toplumuna ulaşmanın yolunun, bilim, AR-GE, teknoloji ve yeniliğe dayalı bir anlayıştan geçtiğini vurguladı.

TÜBİTAK'ın, güçlü altyapısı, nitelikli araştırmacı insan kaynağı ve etkili bir yönetişim modeliyle bu anlayışa hizmet ettiğini vurgulayan Aydın, yeşil ve dijital dönüşüme öncülük ettiklerini, kamu, üniversite ve özel sektörden araştırmacılarını yenilikçi araştırma platformlarında bir araya getirdiklerini anlattı.

"Yeni başarılar için bir motivasyon oluşturmayı hedefliyoruz"

Aydın, TÜBİTAK olarak, bir yandan üniversite, kamu ve özel sektöre yönelik önemli AR-GE destekleri sağlarken diğer yandan; savunma, havacılık ve uzay, nanoteknoloji ve yapay zeka gibi birçok kritik alanda yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesine katkı verdiklerini belirtti.

Anadolu'nun her köşesine yayılan bilim merkezleri, dergiler, atölyeler, yarışmalar ve birçok etkinlikle bilim iletişiminde öncü rol oynadıklarını, bilimi toplumun her kesimine yaymaya çalıştıklarını belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Son yıllarda artan ikili ve çoklu işbirliklerimizle, anlaşmalarımızla, önemli uluslararası kurumlarda üstlendiğimiz temsil ve yönetim görevleriyle bilim diplomasisine önemli katkılar sağlıyoruz. Genç, dinamik ve üretken araştırmacı insan kaynağımızın gayretleri, uluslararası göstergelere de yansıyor. Uluslararası araştırma fon kaynaklarından yararlanma düzeyimiz her geçen yıl artıyor. Artan nitelikli yayın, patent, proje, uluslararası işbirliği sayılarımızla üniversitelerimizin ve araştırma kurumlarımızın uluslararası görünürlüğü, sanayicimizin rekabet gücü her geçen yıl iyiye gidiyor.

Son yıllarda, bu ivmesel iyileşmenin sürdürülebilirliği adına geliştirilen politika ve mekanizmalarla geleceğe daha güvenle bakıyoruz. Bir yandan bilimsel bilgi üreten, bu bilgiyi teknolojiye dönüştüren ve toplumun hizmetine sunan bireylerin yetişmesine destek oluyor, diğer yandan başarılı bilim insanlarımızı ödüllendirerek emeklerini takdir etmeye büyük önem veriyoruz. Bu yıl ödüllerimiz 59. kez sahiplerini buluyor. Bu ödül geleneğimizle yeni başarılar için bir motivasyon oluşturmayı hedefliyoruz."

?"Genç bilim insanlarımızla geleceği inşa etme çabamız devam ediyor"

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker de Türkiye'nin 2053 ve 2071 hedeflerine, bilim insanlarının yoğun emekleri ve fedakarlıklarıyla ulaşabileceklerini söyledi.

Aileyi ve gençleri küresel dezenformasyondan korumanın önemine dikkati çeken Şeker, aile kavramının tüm dünyada hiç olmadığı kadar yoğun saldırı altında olduğunu bildirdi.

Şeker, yapay zeka teknolojilerinin uluslararası düzeyde, birçok alanda risk ve fırsatlar sunduğunu ifade ederek, bu konuya yönelik stratejilerin geliştirilmesinin ve farkındalık oluşturulmasının önem taşıdığını anlattı.

Başta sosyal medya olmak üzere bilişim teknolojilerindeki hızlı dönüşümün ve yapay zekanın ortaya çıkardığı etik sorunların toplumsal etkilerini araştırmak üzere güncel araştırma ve raporlamalarının, çalışma grupları üzerinden devam ettiğini vurgulayan Şeker, şu değerlendirmede bulundu:

"Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı başta olmak üzere parlamentomuza, bakanlıklarımız ve bağlı kuruluşlara, üniversitelerimize, genç bilim insanlarımıza ve sivil toplum kuruluşlarımıza dünyadaki diğer bilim akademi örneklerinde olduğu gibi güncel konularda paydaşları bir araya getirerek, multidisipliner yürütülen bilimsel etkinlikler ve raporlamalarla danışmanlık görevimizi yürütmekteyiz. G20 zirvesindeki Bilim-20 Grubu başta olmak üzere uluslararası alanda ülkemizi bilim diplomasisi çerçevesinde etkin bir şekilde temsil ediyoruz. Ülkemizin sosyal adalet ve eşitlik temelli etik ve insani duruşunu her bilimsel toplantıda net bir şekilde ortaya koymaya gayret ediyoruz. Türk Dünyası Bilim Akademileri Birliğinin dönem başkanlığını yürütüyoruz. Türkiye'nin ulusal, özerk bilimler akademisi olmanın sorumluluğuyla ülkenin bağımsızlığı ve refahı için çalışan özgüveni ve umudu yüksek, ülkesine inanan, değerlerine sahip çıkan, aile-toplum ilişkisinin önemini kavramış, kendisini yetiştirmiş ahlaklı ve nitelikli genç bilim insanlarımızla geleceği inşa etme çabamız devam ediyor."