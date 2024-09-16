Tubas'ta İsrail Saldırısında Bir Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kentine düzenlediği saldırıda yaralanan bir Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusunun 11 gün önce Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tubas kentine düzenlediği saldırıda yaralanan 27 yaşındaki Seyf Miskal Ebu Devvas yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun 5 Eylül'de Tubas kentine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 5 Filistinli ölmüş, aralarında Ebu Devvas'ın da bulunduğu birçok Filistinli yaralanmıştı.

Ebu Devvas'ın ölümüyle birlikte işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 704'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda ciddi artış görülüyor.