TÜBİTAK Başkanı, Antarktika\'da deneyimleyen lise öğrencilerini ziyaret etti

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TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, projelerini 8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde deneyimleyen Samsun'daki lise öğrencilerini ziyaret etti.

Mandal, 8. Ulusal Antarktika Bilim Seferine katılan, "Biogiyim: Doğadan İlham ile Giyilebilir Teknoloji" başlıklı projelerini Antarktika'da deneyimleyen lise öğrencileri Ela Karabekiroğlu, Deniz Özçiçekci ile Zeynep Naz Terzi ile öğrenim gördükleri okulda bir araya geldi.

Mandal, öğrencilerin projeyi zorlu koşullar için geliştirdiğini belirterek, şöyle dedi:

"Biz de TÜBİTAK olarak bu arkadaşlarımızın Antarktika deneyimlemesini istedik. 8. sefer heyetimizle lise öğrencilerimiz, orada, geliştirmiş oldukları teknolojiyi deneyimledi. Bu, ülkemizin bir başarısıdır. Geliştirdikleri teknoloji, kendi kariyerlerinin yanı sıra insanlık açısından önemli. Bu öğrencilerimiz derslerinin yanı sıra farklı olmak ve farkındalık oluşturmak için ihtiyaçlara, sorunlara çözüm bulmak için 'Biz varız' diyorlar. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Tüm gençlerimize yürekten güveniyorum."

Öğrencileri TEKNOFEST Adana'ya davet eden Mandal, "Çözülecek birçok konu var. Gençlerimiz gelecekteki sorunlardan üstesinden gelebilecekler." dedi.

Öğrencilerden Zeynep Naz Terzi ise projelerini Antarktika'da deneyimlemenin tarif edilemez bir mutluluk olduğunu dile getirerek, "TÜBİTAK, TEKNOFEST ve devletimize çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarımızı en iyi şekilde orada yaptık. Tekstil testimiz devam ediyor. Bu testlere göre montumuzu geliştireceğiz. TÜBİTAK ile büyüdüğümüz bu yolculukta çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek." diye konuştu.

Deniz Özçiçekci ve Ela Karabekiroğlu da bilim insanlarına yardımcı olmak için giyilebilir teknoloji montunu Antarktika Kıtası'na gidip test etmenin kendileri için gurur verici olduğunu ifade etti.

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