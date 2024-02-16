TÜBİTAK Başkanı, Antarktika'da deneyimleyen lise öğrencilerini ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TÜBİTAK Başkanı, Antarktika'da deneyimleyen lise öğrencilerini ziyaret etti

TÜBİTAK Başkanı, Antarktika\'da deneyimleyen lise öğrencilerini ziyaret etti

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Antarktika'da deneyimledikleri 'Biogiyim: Doğadan İlham ile Giyilebilir Teknoloji' projesiyle ilgili Samsun'daki lise öğrencilerini ziyaret etti. Mandal, öğrencilerin başarısını ve gelecekteki sorunlara çözüm bulma yeteneklerini takdir etti ve TEKNOFEST Adana'ya davet etti.

16.02.2024 12:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, projelerini 8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde deneyimleyen Samsun'daki lise öğrencilerini ziyaret etti.

Mandal, 8. Ulusal Antarktika Bilim Seferine katılan, "Biogiyim: Doğadan İlham ile Giyilebilir Teknoloji" başlıklı projelerini Antarktika'da deneyimleyen lise öğrencileri Ela Karabekiroğlu, Deniz Özçiçekci ile Zeynep Naz Terzi ile öğrenim gördükleri okulda bir araya geldi.

Mandal, öğrencilerin projeyi zorlu koşullar için geliştirdiğini belirterek, şöyle dedi:

"Biz de TÜBİTAK olarak bu arkadaşlarımızın Antarktika deneyimlemesini istedik. 8. sefer heyetimizle lise öğrencilerimiz, orada, geliştirmiş oldukları teknolojiyi deneyimledi. Bu, ülkemizin bir başarısıdır. Geliştirdikleri teknoloji, kendi kariyerlerinin yanı sıra insanlık açısından önemli. Bu öğrencilerimiz derslerinin yanı sıra farklı olmak ve farkındalık oluşturmak için ihtiyaçlara, sorunlara çözüm bulmak için 'Biz varız' diyorlar. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Tüm gençlerimize yürekten güveniyorum."

Öğrencileri TEKNOFEST Adana'ya davet eden Mandal, "Çözülecek birçok konu var. Gençlerimiz gelecekteki sorunlardan üstesinden gelebilecekler." dedi.

Öğrencilerden Zeynep Naz Terzi ise projelerini Antarktika'da deneyimlemenin tarif edilemez bir mutluluk olduğunu dile getirerek, "TÜBİTAK, TEKNOFEST ve devletimize çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarımızı en iyi şekilde orada yaptık. Tekstil testimiz devam ediyor. Bu testlere göre montumuzu geliştireceğiz. TÜBİTAK ile büyüdüğümüz bu yolculukta çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek." diye konuştu.

Deniz Özçiçekci ve Ela Karabekiroğlu da bilim insanlarına yardımcı olmak için giyilebilir teknoloji montunu Antarktika Kıtası'na gidip test etmenin kendileri için gurur verici olduğunu ifade etti.

???????

Kaynak: AA

Hasan Mandal, Samsun, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜBİTAK Başkanı, Antarktika'da deneyimleyen lise öğrencilerini ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2024 14:38:27. #1.12#
SON DAKİKA: TÜBİTAK Başkanı, Antarktika'da deneyimleyen lise öğrencilerini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement