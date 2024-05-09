TÜBİTAK Bilim Projeleri Tanıtım Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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TÜBİTAK Bilim Projeleri Tanıtım Toplantısı Düzenlendi

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen TÜBİTAK Bilim ve Toplum Projeleri tanıtım toplantısında, İzmirli öğrencilerin TÜBİTAK projelerinde derece elde ettiği belirtildi. İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, öğrencilerin başarılarının sadece İzmir'in değil Türkiye'nin de başarısı olduğunu vurgulayarak, öğrencilerin çalışmalarını uluslararası düzeyde geliştirmelerini beklediklerini ifade etti. Proje koordinatörü Seyran Yozgatlı ise projelerin farklı kesimlere yönelik bilimsel etkinlikler yapmayı hedeflediğini belirtti.

09.05.2024 17:54
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TÜBİTAK Bilim Projeleri'nin tanıtım toplantısı düzenlendi

İzmirli öğrenciler TÜBİTAK projelerinde derece elde etti

Ömer Yahşi: "Öğrencilerimiz Türkiye'yi daha güzel yerlere taşıyacak"

İZMİR - İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Projeleri kapsamında; desteklenmesine karar verilen 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı ve 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı projelerinin tanıtım toplantısını düzenlendi. Lansmanda konuşan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, "Yapay zeka ve iklimle alakalı çok güzel çalışmalarımız var. Bu başarı sadece İzmir'de değil, Türkiye'nin de başarısı. Uluslararası anlamda da bu başarıyı katlamalarını, geliştirmelerini öğrencilerimizden bekliyoruz" dedi.

"Bu başarı sadece İzmir'in değil Türkiye'nin de başarısı"

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Projeleri kapsamında desteklenmesine karar verilen 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı, 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı projelerinin tanıtım toplantısını düzenledi. Projeye dair bilgiler aktaran İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, "İzmir'in çocukları 4004 ve 4005 TUBİTAK çağrıları ile çok güzel bir sonuç elde etti. 81 il içerisinde birinciliği elde ederek iki alanda da 3 tane projeyi geçirmiş durumda. Özellikle yapay zeka ve iklimle alakalı çok güzel çalışmalarımız var. Bu başarı sadece İzmir'in değil, Türkiye'nin de başarısı. Uluslararası anlamda da bu başarıyı katlamalarını, geliştirmelerini öğrencilerimizden bekliyoruz inşallah. Bu öğrencilerin kumaşında akademik başarı var. Bu yarışmalarda almış olduğumuz derecelerle de Türkiye'yi daha güzel yerlere taşıyacaklar. Çalıştıkları konular gerçekten takdire şayan konular. İklim, yapay zeka gibi daha güzel, gelecekte yeri olan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ileriye taşıyacak güzel konu başlıkları. Öğrencilerimizi tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"Farklı kesimlere yönelik bilimsel etkinlikler hedefleniyor"

Projelerin amacına dair bilgiler aktaran İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Koordinatörü Seyran Yozgatlı da "Bilim ve toplum destekleme programlar ile okul öncesi dönemi çocuklarından lisans öğrencilerine, öğretmenlere, toplumun farklı kesimlerine yönelik bilimsel etkinlikler yapmayı hedefleyen projeler desteklemek hedefleniyor. Programlar ise; 4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı, 4005 - Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı, 4006 - TÜBITAK Bilim Fuarları Destekleme Programı, 4006-4007 - Bilim Senlikleri Destekleme Programı, 4008 - Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destekleme Programı, 4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okullar Destekleme Programı. Doğa, bilim ve teknoloji konularında farkındalık oluşturmak amacıyla gözetim ve uygulamalarla konunun anlamasına imkan sağlayan ve benzeri bir program dahilinde gerçekleştirilen etkinlikler, konaklamalı veya konaklamasız eğitim olarak sıralanmakta" diye konuştu.

Yozgatlı, 125 projenin desteklenirken, ilin 4 proje ile programda yer aldığını ve 3 projenin de il müdürlüğüne ait olduğunu vurguladı. Sözlerini sürdüren Yozgatlı, şunları kaydetti:

"4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları projesinin amacı 4005 Programı ile öğretmenlere ve akademisyenlere; kendi branşlarına ve genel olarak öğretmenlik mesleğine özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak kazandırılması amaçlanmaktadır."

Kaynak: İHA

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