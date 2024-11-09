Tufan Sesigürgil\'den Babasına Anlamlı Hediye

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GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla temeli atılan Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nın (Kardemir) kuruluşunda görev alan 7 mühendisten biri olan ve 1974'te ölen Hasan Hüsnü Ertuğcu'nun oğlu makine mühendisliğinden emekli Tufan Sesigürgil (77), babasına ithafen demir çelik tesisinin 3 boyutlu modellemesini yaptı. Sesigürgil, 1950'li yıllara ait ABD'de içinden tren rayları geçen kasabanın da modelinin olduğu çalışmasını müzede sergilemek istediğini söyledi.

ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun Tufan Sesigürgil, farklı şirketlerde çalıştıktan sonra yedek parça üzerine kendi şirketini kurdu ve 1996'da emekli oldu. El beceresini hayal gücüyle birleştiren Sesirgürgil, 2006'da hayalindeki masal kentinin maketini yapmak için çalışmaya başladı. Sesigürgil, evinin alt katında 100 metrekarelik alanda 1950'li yıllarda ABD'de içinden tren rayları geçen kasabanın 3 boyutlu modelini yaptı. Sesigürgil, 17 yılı aşkın sürede tamamladığı çalışmasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla temeli atılan Kardemir'in kuruluş sürecinde görev almak için eğitim almak üzere Almanya'ya gönderilen 7 mühendisten biri olan babası Hasan Hüsnü Ertuğcu'ya ithafen, demir çelik tesisine de yer verdi. Sesigürgil, 1974'te ölen babasının 1937 ile 1941 yıllarında Almanya'nın Aachen kentinde eğitim gördüğünü söyleyerek, "Ben kurguyu yaptıktan sonra belli bir kısım kalmıştı. Düşündüm taşındım, babama ithafen bir yer yapmak istedim. Babam çok genç yaşta öldü. Türkiye'nin çok parlak talebelerinden biriymiş. İzmir Atatürk Lisesi'ni bitirdikten sonra 7 talebenin arasına seçiliyor. Almanya'nın hala izabe konusunda, meteoroloji konusunda en iyi üniversitelerinden bir tanesine devlet gönderiyor. İzmir İktisat Kongresi'nden sonra Atatürk İnönü'ye 'Bizim çok acil bir şekilde demir çelik tesisi kurmamız lazım' diyor. Tabii Atatürk o sırada sağlığı çok iyi durumda değil. O yetişemiyor ama İsmet İnönü bu işe devam ediyor ve Karabük Demir Çelik'in kurulması için çalışmayı başlatıyorlar. Bu 7 talebe, tam 2'nci Dünya Savaşı sonuna doğru Aachen'da o zamanki adıyla izabe mühendisi olarak oradan mezun oluyorlar. Türkiye'ye geliyorlar ve Almanlarla beraber Karabük Demir Çelik Fabrikası'nı kuruyorlar. İşletmeye alıyorlar. Babam da kalite kontrol, haddehane gibi yerlerde müdür olarak çalışıyor. Benim de doğumum Karabük. Ben doğmuşum, 1959 senesinde tayin etmişler babamı, tekrar İzmir'e dönmüşüz. Ona ithafen de bu demir çelik tesisini yaptım" dedi.

'MÜZEDE SERGİLENMESİNİ İSTİYORUM'

Sesigürgil, büyük emekle yaptığı çalışmasının müzede sergilenmesini istediğini söyleyerek, "Model trencilik konusunu internetten buldum. Çok cazip geldi. Çünkü içinde her şey var. Marangozluk, elektrik-elektronik, maket, boyama, eskitme var. O nedenle bunu seçtim. Amerika'dan bunun DVD'lerini getirdim. Evimizin altında 100 metrekarelik yerde bu kurguyu gerçekleştirdik. Hemen hemen de bitirdik, yerim kalmadı artık. İyi tarafı bu hobinin, beğenmediğiniz tarafları kaldırabilirsiniz. Yenisini yaparsınız, daha güzele doğru devamlı çalışabilirsiniz. Tabii Türkiye'yi yapmak isterdim ama referans yoktu. Ben daha çok kurgu tarafındayım bu işin. Emekli olduktan sonra bol vaktiniz var. Benim tavsiyem gençlere bu işe bulaşmaları. Müthiş zevkli, yaratıcı, devamlı aynı şeyi tekrarlamayan bir hobi" diye konuştu.

Haber-Kamera: Umutcan ÖREN-Celal ATALAY/ANKARA,