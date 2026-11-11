Tuğberk İmamoğlu gemisinde yakınlarını kaybedenler Meclis’te: İnsanlarımız denizin dibinde kalmamalı

(TBMM) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın TBMM'de düzenlediği basın toplantısına, Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinde yakınlarını kaybeden aileler katıldı. Aileler, kayıp 8 denizcinin, 63 gündür denizin dibinde olduğunu belirterek, "İsteğimiz, bir an evvel 8 naaşımızı çıkarıp bu acıya bir son vermeleridir. Sesimizi duyuramıyoruz. Acımızı yaşayamadık. İnsanlarımız denizin dibinde kalmamalı" dedi.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Günaydın, "fon vurgunu"nun boyutunu hep beraber bildiklerini belirterek, "Yalnızca 450 bin kişiyi ilgilendiren, 850 milyar liralık bir yolsuzluktan, bir soygundan, bir skandaldan bahsetmiyoruz. Aynı zamanda 7 trilyon lirayı bulan bir borsa kaybı ve bunun karşılığı 170-180 milyar dolara dayanmış" diye konuştu.

Böylesine bir ortamda, 17 Eylül'de patlayan bu fon krizinin üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi herhangi bir duraksamaya meydan vermeden gidilip gidilmediğini soran Günaydın, şöyle devam etti:

"Durum hiç de öyle değil. Bu fondan para soygunu yapan insanlar. 1-16 Eylül tarihleri arasında, yani vatandaşın parası içeride kilitli kalırken, PBLK yapılırken 440 kişi, 401 milyar lirayı almış, kaçmış. Bunların içeriden bilgi almadan bunu yapabilmeleri mümkün değil. 'Ucu nereye giderse gitsin' diyenler bugüne kadar bu listeyi niye açıklayamadılar? 60 tane milletvekilinden, eski-yeni 30 tane bakandan söz ediliyor. Meclis'e hevesle gelip önüne gelene laf atanların ya Meclis'e gelmediği ya da sütunların arkasına saklandığı görülüyor. Bu gözler, bu kulaklar daha çok şey işitecek. Açıkça söyleyeyim: Bu listeyi açıklayamadığınız sürece iktidar partisine mensup herkes zan altındadır. Burada, 'ben bu listede yokum' diye isyan eden AKP'li vekilleri görüyorum ve onlara da buradan sesleniyorum: Sen listede yoksan o listenin açıklanmasını sağlamak en az benim kadar senin de görevidir. O listenin içerisinde bir tane YENİ Partili varsa önce onu açıkla. Hırsız kimse sırayla hepsini görelim. Hırsızını saklayarak hiç kimse hiçbir yere varamaz.

"MEMLEKETİN HIRSIZLARINI YAKALAYIN, MİLLETİN ÖNÜNE KOYUN"

Hem Akın Gürlek hem Mehmet Şimşek söylediler: 41 firma var, bunlarda aşırı manipülasyonlar yapılmış ve bu aşırı manipülasyonlarla büyük vurgunlar vurulmuş. Bunlardan bugüne kadar 16'sının üzerine soruşturma yapılabildi. Peki, bu 16'sına soruşturma yaptın da herhangi bir şekilde soruşturma yapmadığın 25 şirket hangisi? 'SPK suç duyurusunda bulunmamış' mazeretinin arkasına saklanmayın. SPK da orada ve SPK'nın başkanını da siz atadınız. Kim suç duyurusunda bulunmadıysa bulunsun, hangi lazıme yerine getirilmesi gerekiyorsa getirin ve memleketin hırsızlarını kulaklarından yakalayın, milletin önüne koyun.

DENETLEYİCİ KURULUŞLARIN SORUMLULUĞUNA İŞARET ETTİ

Denetleyici kuruluşlar; Borsa İstanbul'undan Takasbank'ına kadar, BDDK'sından MASAK'ına kadar, SPK'ye kadar eğer bunlar göz yummasaydı, hatta bunlar ortak olmasaydı bu boyutta bir soygunun yapılabilmesi mümkün değildi. Bugün BDDK Başkanı, istifa edememiş de Sayın Cumhurbaşkanı'na bağlılığını bildirerek affını talep etmiş. BDDK Başkanı, Emre Tezmen ile 9 Eylül günü bir görüşme yapıyor. 'Sen bana 20 milyar lira ver, ben sana Takasbank'tan 35 milyar lira kredi çıkarttıracağım' diyor. İddia bu. Bir başka iddia; aracında ölü bulunmasından bir gün evvel, Hayati Yazıcı'nın oğlunun ortağı, yani Mustafa Yazıcı'nın ortağı Ali Emre Ballı ile görüştün. Bu adam intihar mı etti, öldürüldü mü? Bu adam intihar etti de bunun ortağı olan Hayati Yazıcı'nın oğlu bu işlerden hiç etkilenmemiş mi? Soruyorlar Şahap Kavcıoğlu'na, 'Bir gün evvel görüştün, ertesi gün ölü bulundu. Adamın ruh halinde bir durum, bir anormallik gördün mü?' Cevap veriyor: 'Şen şakrak değildi ama intihar edecek bir adam gibi de görünmüyordu.' Zaten intihar ettiğini kesin bir bulgu olarak söyleyen yok. Orta yerde böyle iddialar var.

"ŞAHAP KAVCIOĞLU, GÖREVDEN AFFINI İSTEYEREK KURTULACAK MISIN?"

Peki, BDDK'nın başkan yardımcısı tutuklandı Muhammed Erişen tutuklandı. Üçüncü Daire Başkanı Bilal Soysal tutuklandı. Dördüncü Daire Başkanı Alper Taş tutuklandı. Daha dün 'BDDK'nın bu işlerle bir alakası yok' diyordu Şahap Kavcıoğlu. BDDK'nın bu işlerle alakası yoksa daire başkanların şakır şakır nasıl tutuklanıyor? Başkan yardımcın tutukluyken, 'Benim bu konularla alakam yok' demenin anlamı var mı? Senin kariyerinde eski AKP vekilisin, sonra Merkez Bankası Başkanı olmuşsun, ondan sonra BDDK başkanı olmuşsun, şimdi görevden affını istiyorsun. Bu kadar şaibe varken, yardımcıların tutukluyken senin başına bir şey gelmeyecek mi? Görevden affını isteyerek bundan kurtulacak mısın?"

AYM BAŞVURUSUNA DAVET ETTİ

Memleketin soyulduğunu, bu kadar hırsızlığa "dur" demek gerektiğini ifade eden Günaydın, "Bu mesele artık AKP meselesini aşmıştır, bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir. Buraya hamasi nutuklar değil, doğru adımlar, ivedi adımlar, etkin adımlar gereklidir" dedi.

Gökhan Günaydın, YENİ Parti olarak, nereye giderse gitsin bu işin peşini bırakmayacaklarını ifade ederek, fon mağdurlarının mağduriyetlerini engellemek için YENİ Parti olarak yarın saat 12.00'de Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) gideceklerini söyledi. Günaydın, "AYM'ye dilekçemizin tesliminden sonra basın açıklamamızı yapacağız. Ben hem mağdurları hem de onları savunan tüm hak savunucularını yarın saat 12.00'de AYM önüne davet ediyorum" diye konuştu.

"BEŞ YILDA ÜLKENİN FAİZE ÖDEYECEĞİ TUTAR 333 MİLYAR DOLAR"

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Türkiye'de ekonominin tepetaklak gittiğini, 2025 yılında faize 2 trilyon 54 milyar lira ödendiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ortalama dolar kuruyla bu 52 milyar dolar ediyor. 2026'da içinde bulunduğumuz yıl, 2 trilyon 625 milyar lira, önümüzdeki yıl bütçeye konulmuş 3 trilyon 978 milyar lira, 2028'de 4 trilyon 514 milyar lira, 2029'da 5 trilyon 225 milyar lira bu memleket faiz ödeyecek. Beş yılda bu ülkenin ödediği-ödeyeceği toplam faiz miktarı 333 milyar dolar. Bu ülkede 30 milyon insan açlık sınırının altında, asgari ücretli 28 bine çorba kaynatamıyor, emekli 24-25 bin lira maaşla çile dolduruyor ama sen rantiyecilere beş yılda devletin bütün kaynaklarını, ülkenin bütün kaynaklarını 332 milyar dolara aktarıyorsun. Bu bir utanç tablosudur. Bununla övünmek, bununla 'Türkiye'yi Yüzyılı' hamaseti yapmak ancak AKP'nin yapabileceği bir iştir.

ENFLASYON TAHMİNLERİ VE FAİZE ÖDENECEK TUTAR

Şu anda bunun politika faizi yüzde 36. Hazine borçlanıyor. 9 Kasım'da Hazine borçlandı, iki yıl vadeli tahvil sattı, yüzde 39.51. Beş yıl vadeli tahvil sattı, yüzde 39.07. 10 Kasım'da sekiz yıl vadeli tahvil sattı, yüzde 36.61. Sekiz yıla yüzde 36, iki yılda yüzde 39 faizle tahvil satıyorsun; peki enflasyon öngörün ne? 2027'de enflasyon yüzde 21'e düşecek diyorsun, 2028'de yüzde 13 buçuk olacak, 2029'da yüzde 9 olacak, izleyen yıllarda da yüzde 5 ve altına inecek diyorsun. Yani enflasyonun yüzde 5 ve altına ineceğini öngördüğün dönemde sen yüzde 36 faiz ödemeye devam edeceksin. Bunun bir mantığı var da, bunun bir devlet yönetme ahlakı, erdemi var da ben mi göremiyorum? Bu açıkça kaynakların iç ve dış rantiyeye aktarılmasıdır.

"DOLARA YÜZDE 19 FAİZ VERİYORUZ"

Bu memleketin iç borcu 9,7 trilyon TL'ye ulaştı. Bunun için 10,4 trilyon TL faiz ödeyeceğiz. Yani anaparadan yüzde 7 daha fazla faiz ödeyeceğiz. Bu tabloyu övünme meselesi sayanların aklına ve ahlakına gerçekten şaşmak lazım. İç borcun sıcak para kazancına bakalım. Elinde 1 milyon doları olan bir yabancı, bu 1 milyon dolarla nereye gider? Amerika'ya, Arjantin'e, Japonya'ya, Almanya'ya mı gider? Bu parayı nerede değerlendirir? Türkiye'ye gelir. Türkiye'den daha fazla kaynağını dışarıya satan kimse yok, satan bir ülke kalmadı. 11 Kasım 2025, dolar kuru 42,11. Geldi, bununla 1 milyon doların karşılığı TL aldı: 42 milyon 110 bin lira. Hazine iç borçlanma faizi yüzde 41. 42 milyon 110 bin TL'den bir yıl içerisinde aldığı faiz 59 milyon 500 bin lira. Bugünkü dolar kuru 50 lira, bugünkü dolar kurundan Türk Lirasına çevirmiş, onu da dolara çevirmiş ve 1 milyon 187 bin 584 dolar almış. Bu, 'Ben dolara yüzde 19 faiz veriyorum' demek. Ben dolara yüzde 19 faiz verirken diğer ülkeler ne kadar faiz veriyorlar? Yüzde 3, yüzde 4; daha fazla değil. İşte bir memleket böyle soyulur, bir memleketin kaynakları rantiyeye böyle aktarılır.

Cevdet Yılmaz'ın bıktırıcı ve uzun konuşmaları içerisinde şöyle bir teorisi vardır: 'Borcun miktarına bakmayın, milli gelire oranına bakalım.' Milli gelire oranla bakarsanız bizim borcumuzun oranı yüzde 24. Milli gelire oranı düşük. Ne işe yarıyor bu? Bizde borcun milli gelire oranı yüzde 24'ken dolar bazında yüzde 19 faiz veriyorsun. Oranı yüzde 123 olan Amerika'da faiz ne kadar? Yüzde 4 buçuk, Almanya'da yüzde 3, İngiltere'de yüzde 4,8, Japonya'da yüzde 1,7. İşte bu, bu memlekette ne kadar büyük bir soygunun ve ne kadar büyük bir kötü yönetiminin olduğunun çok açık göstergesidir."

TUĞBERK İMAMOĞLU GEMİSİNDE YAKINLARINI KAYBEDENLER KÜRSÜDE

Günaydın, basın toplantısına, Marmara Denizi'nde, 2 Eylül'de, batan "Tuğberk İmamoğlu" kuru yük gemisinde yakınlarını kaybeden aileleri kürsüye davet ederek devam etti. Burada konuşan aileler, kazanın üzerinden 71 gün geçtiğini belirterek, şunları söyledi:

"8 naaşımız denizin dibinde duruyor ve şu an hiçbir çalışma yapılmıyor. Kriz masası kapatıldı. Biz hep şu ricada bulunduk Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Sayın devlet yetkililerimizden: 'Lütfen bu 10 aileyi mezarsız bırakmayın. Ailelerimizin bir mezarı olsun.' Çok şey istemedik, mezar hakkımızı istedik. Bir ay geçtikten sonra, Ulaştırma Bakanlığı'nın şöyle bir açıklaması oldu: 'Artık sizinle İçişleri Bakanlığı ilgilenecek, bu bizim işimiz değildir.' Biz İçişleri Bakanlığı'nı aradığımızda bize şunu söylediler: 'Bu bizim işimiz değil, Ulaştırma Bakanlığının işi.' Ulaştırma Bakanlığı'na sorduğumuzda, 'İçişleri Bakanlığının işi' diyor ve bir muhatap da bulamadık doğrusu. Kaymakam Bey kendisine gelen bilgileri bizimle paylaştı, kendisine teşekkür ediyoruz buradan. Yapılanı söylüyoruz, yapılmayanı da söylemek mecburiyetindeyiz. Bizim için önemli olan yapılmayandır. Halen şu an sekiz ailemizin naaşı denizin dibinde ve mezarımız yok. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan, Sayın hükümet yetkililerinden rica ediyorum. Bu 8 aileyi insanlarına kavuşturun.

Tekrar mukavemet gemisinin ve Kıbrıs'ta çalışan Optimist Prime gemisinin bir an evvel gelip, burada çalışıp, 8 naaşımızı çıkarıp bu acıya bir son vermeleridir isteğimiz. Sesimizi duyuramıyoruz. Biz acımızı yaşayamadık. Beklemekle geçti. 63 gün sahil kenarında bekleyerek gündüzleri çadırda, gece bize AFAD'ın ayarladığı bir yerde yatarak otelde plastik sandalyeler üzerinde bekledik. Biz beklemekten sıkılmadık, sıkılmayacağız, unutmayacağız. İnsanlarımız denizin dibinde kalmamalı. Çünkü insanlar nasıl yaşamayı hak ediyorlarsa, bir mezarı hak ediyorlar."

Gökhan Günaydın da bu konunun hiçbir siyasi tarafının olmadığını belirterek, "Ama 'Türkiye Yüzyılı' hikayeleri anlatanların denizin altına inip, o aletlerle girilmesi gereken yerlere girip, naaşlarımıza ulaşıp onları denizin yüzüne çıkartmalarını beklemek her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının en tabi hakkıdır. Mezar haklarını talep edenler burada yanımızdalar ve bize 2 Kasım'dan itibaren arama çalışmalarının durdurulduğunu söylüyorlar. Bu nasıl bir vicdansızlıktır? Bu nasıl bir duyarsızlıktır?" diye konuştu.