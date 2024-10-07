TÜGVA'dan Filistin İçin Yürüyüş

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Antalya'da, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliğince, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Akdeniz Üniversitesi Camisi önünde toplanan grup, slogan atıp tekbir getirerek Eğitim Fakültesi önüne kadar yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan TÜGVA Antalya üniversiteler koordinatörü Ahmet Haktan Özbey, İsrail'in Gazze'de 365 gündür soykırım yaptığını söyledi.

Yaşanan katliamları protesto etmek ve Filistin halkına destek vermek için tek yürek olduklarını belirten Özbey, "Katil İsrail, Filistin topraklarında yıllardır sürdürdüğü işgal ve zulmü son bir yılda dehşet ve vahşetini artırarak devam ettirmektedir. Medeniyet maskesi takmış Batılı ülkeler, insan hakları iddiasında bulunurken bu katliamları görmezden gelmekte, İsrail'i doğrudan ya da dolaylı yoldan korumaktadır. Filistin, dünyanın dört bir yanında yankılanan bir direnişin sembolü haline gelmiştir. Direnişten dirilişe bir yankı dünyaya yayılmalıdır." diye konuştu.

İsrail'e karşı en güçlü silahın ekonomik yaptırım olacağını belirten Özbey, bütün dünya Filistin'i özgür bir devlet olarak tanıyıncaya kadar bu davayı haykırmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Protestoya, TÜGVA Antalya İl Temsilci Mert Topçuoğlu da katıldı.