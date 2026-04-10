Eski Bakan Tunç'tan Yargı Eleştirilerine Tepki ve Demokrasi Tarihi Anlatımı

10.04.2026 21:42
Bartın Üniversitesi'nde düzenlenen TÜGVA İhtisas Akademisi'nin ilk dersi Eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından verildi. Tunç, 'Türkiye'nin Demokratikleşme Adımları ve Küresel Adalet Vizyonu' temasıyla, Türkiye'nin demokratik tarihini ve yargı bağımsızlığı konusundaki eleştirileri ele aldı.

Bartın Üniversitesi'nde Türkiye Gençlik Vakfı tarafından düzenlenen TÜGVA İhtisas Akademisi'nin ilk dersini Eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç verdi. 'Türkiye'nin Demokratikleşme Adımları ve Küresel Adalet Vizyonu' başlıklı konuşmasında Tunç, Türkiye'nin demokratik tarihini anlatarak, yargı eleştirilerine tepki gösterdi ve 'Türkiye'nin yargı bağımsızlığı ile ilgili hukuk devleti ile ilgili bir takım eleştirilerde, haddi, hududu, sınırı aşan eleştirilerde bulunanlar var' dedi.

Tunç, Türkiye'nin Cumhuriyet öncesi ve sonrası, AK Parti iktidarı öncesi ve sonrasındaki demokratik çabaları detaylandırarak, 'Her 10 yılda bir muhtıralarla, darbelerle demokratik siyasi hayatımızın gelişmesi engellendi' ifadesini kullandı. 28 Şubat döneminde baş örtüsü yasağı gibi kısıtlamalara değinerek, 2000'li yıllarda AK Parti'nin kurulmasıyla yeni bir dönem başladığını belirtti. Geçmişteki darbe girişimlerini, terör olaylarını ve 15 Temmuz kalkışmasını anlatan Tunç, milletin bu süreçte direniş gösterdiğini vurguladı.

Yargı eleştirilerine karşı çıkan Tunç, geçmiş darbelerde yargının darbeci anlayışa destek verdiğini, ancak 15 Temmuz'da yargının milletin yanında yer aldığını söyledi. Ayrıca, üniversitelerdeki akademisyenlerin de darbe dönemlerinde iyi bir sınav vermediğini ifade etti. Tunç, Türkiye'nin sivil bir anayasaya ihtiyacı olduğunu belirterek, 1982 Anayasası'nda yapılan değişikliklere rağmen tam bir reformun gerçekleşmediğini kaydetti. Gençlere tarihi öğrenmeleri, çok okumaları ve teknolojiyi doğru kullanmaları tavsiyesinde bulundu. Programa Bartın Valisi, üniversite rektörü ve diğer yetkililer katıldı.

İran müzakere heyeti, ABD tarafıyla görüşmeler yapmak üzere Pakistan’ın başkenti İslamabad’a ulaştı
Sami Uğurlu’dan Beşiktaşlı yıldıza övgü: Çok büyük oynadı
Beşiktaş’a kötü haber Gelecek maçta oynayamayacak
İspanya’dan Netanyahu’nun tehditlerine sert yanıt
Maaşına kızdı, dev depoyu yaktı: O anları sosyal medyada paylaştı
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
