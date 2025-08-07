TÜGVA Yaz Okulu Kapanış Programı Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

TÜGVA Yaz Okulu Kapanış Programı Gerçekleşti

07.08.2025 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de TÜGVA yaz okulları kapanış programında gençlere yönelik eğitim, kültür ve sanat vurgulandı.

Mardin'de, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) yaz okulları kapanış programı dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda, TÜGVA il temsilciliğince düzenlenen programda konuşan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, yüz yıllardır farklı kültürlerin harmanlandığı kentin, kadim değerlere ve kültürel mirasa sahip olduğunu söyledi.

Bu kadim mirasın en değerli taşıyıcılarının gençler olduğunu aktaran Akkoyun, "Gençlere ulaşan, onlarla kucaklaşan TÜGVA, kutlu bir gençlik hareketi olmasının yanında bu kadim topraklarımızın tarihini, kültürünü, idealini, milli ve manevi mirasını rehber edinen, omuzlayan bir dava yolculuğu olarak medeniyet inşası tahayyülüdür." dedi.

TÜGVA'nın eğitim öğretim çalışmaları yanında kamplarıyla, kültür sanat ve spor faaliyetleriyle, yaz okullarıyla gençlerin hayatına dokunan hizmetlerini gururla takip ettiklerini vurgulayan Akkoyun, Mardin'de düzenlenen 'Yaz Okulu' programına da yaklaşık 7 bin gencin eğitim, kültür sanat, spor, akıl zeka oyunları, milli ve manevi değerler eğitimi gibi alanlarda kendilerini yetiştirip kaliteli bir yaz tatili geçirmelerine vesile olduğunu aktardı.

Gençlerin eğitimlerine, kişisel gelişimlerine en üst düzeyde katkı sağlamak için her daim yanlarında olacaklarının altını çizen Akkoyun, şunları kaydetti:

"Aklı ile vicdanını birleştirmiş, çağın teknolojik imkanlarını kullanırken öz değerlerinden sapmayan hem yerli hem evrensel bir şuurla yetişen bu gençliğe güveniyoruz. İnşallah sizler her biriniz ecdadımızdan aldığınız kudretle büyük, güçlü ve tam bağımsız Türkiye'yi her alanda inşa edeceksiniz. Gençlerimizin hem fiziki hem manevi gelişimini sağlayarak Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına emin adımlarla yürüyoruz. Yeter ki gençlerimiz okusunlar, düşünsünler, kendilerini geliştirip üretsinler. Bizler, devletimizin tüm imkanlarını seferber edip, gençlerimizin her daim yanında olmaya, onları desteklemeye devam edeceğiz. Gençlerimiz için yaptığımız her yatırım, aldığımız her karar, gençlerimize olan sevgimizin ve güvenimizin bir göstergesidir."

TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Malik Taylan da milli ve manevi değerlere bağlı gençler yetiştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Taylan, "İnanıyoruz ki bu gençliği hiç kimse durduramayacak. Bu gençlik çalışacak, okuyacak ve bilinçlenecek. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nda yeni liderler, yeni doktorlar, mühendisler çıkacak. Filistin'in özgürlüğüne burada canla başla çalıştığımız gibi hep beraber inşallah o günleri de göreceğiz." ifadesini kullandı.

TÜGVA Mardin İl Temsilcisi Mehmet Emin Kurtay ise 6 hafta boyunca gençlere yönelik programlar düzenlediklerini, yaz tatillerini verimle geçirmelerine olanak sağladıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sunuldu.

Programa, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, Artuklu Milli Eğitim Müdürü Emin Duyan, siyasi parti temsilcileri ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA

Tuncay Akkoyun, Yerel Haberler, Sivil Toplum, Kültür Sanat, Gençlik, Türkiye, Eğitim, Güncel, Kültür, mardin, Sanat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜGVA Yaz Okulu Kapanış Programı Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Ömer Çelik: Sahte diploma konusu 1 yıl önce tespit edildi, kurumlar uyarıldı Ömer Çelik: Sahte diploma konusu 1 yıl önce tespit edildi, kurumlar uyarıldı
Fenerbahçe’den yılın takası Fenerbahçe'den yılın takası
Babacan’dan “sahte diploma“ skandalına sert tepki Babacan'dan "sahte diploma" skandalına sert tepki
Barış Alper Yılmaz, idolü olan dünya yıldızını açıkladı Barış Alper Yılmaz, idolü olan dünya yıldızını açıkladı
İstanbullular dikkat Radara yansıdı, kuvvetli geliyor İstanbullular dikkat! Radara yansıdı, kuvvetli geliyor
Gana’da askeri helikopter düştü: 8 ölü Gana'da askeri helikopter düştü: 8 ölü
ABD’den Hindistan’a yüzde 25 ek gümrük vergisi kararı ABD'den Hindistan'a yüzde 25 ek gümrük vergisi kararı
’Dünyanın en iyi takımlarına gider’ deniyordu İşte Ali Akman’ın yeni takımı 'Dünyanın en iyi takımlarına gider' deniyordu! İşte Ali Akman'ın yeni takımı
Rüzgarda savrulan demir pano, kadına çarptı Rüzgarda savrulan demir pano, kadına çarptı

13:23
Pazarlarda yeni dönem 15 Ağustos’tan itibaren POS kullanımı zorunlu olacak
Pazarlarda yeni dönem! 15 Ağustos'tan itibaren POS kullanımı zorunlu olacak
13:10
Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz
Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz?
12:43
Yer: Kocaeli Vatandaş yağmur beklerken otomotiv devi bulutlara bomba atıyor iddiası
Yer: Kocaeli! Vatandaş yağmur beklerken otomotiv devi bulutlara bomba atıyor iddiası
12:42
Günün siyaset bombası: İki parti, tek çatı altında birleşiyor cumhurbaşkanı adayları da belli
Günün siyaset bombası: İki parti, tek çatı altında birleşiyor; cumhurbaşkanı adayları da belli
12:05
MSB, 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili tartışmalara noktayı koydu
MSB, 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili tartışmalara noktayı koydu
19:47
Fenerbahçe’nin Kerem Aktürkoğlu için ödeyeceği bonservisi duyurdular
Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu için ödeyeceği bonservisi duyurdular
19:40
Süper Lig’in devleri Sörloth için bu kararı bekliyordu
Süper Lig'in devleri Sörloth için bu kararı bekliyordu
19:35
ABD’nin Georgia eyaletinde askeri üsse silahlı saldırı
ABD'nin Georgia eyaletinde askeri üsse silahlı saldırı
19:34
Galatasaray KAP’a bildirdi: 13.5 milyar TL
Galatasaray KAP'a bildirdi: 13.5 milyar TL
19:19
Tutuklu CHP’li başkanın annesi hastane önünde fenalık geçirdi
Tutuklu CHP'li başkanın annesi hastane önünde fenalık geçirdi
19:06
67 yıllık Süper Lig tarihinin tüm rekorları dikkat çekti
67 yıllık Süper Lig tarihinin tüm rekorları dikkat çekti
18:58
Zincir markette kahreden görüntüler Rafları düzenlerken kabusu yaşadı
Zincir markette kahreden görüntüler! Rafları düzenlerken kabusu yaşadı
18:57
Arda Güler’i yarıçıplak manşet yaptılar Tüm İspanya’nın gündeminde o var
Arda Güler'i yarıçıplak manşet yaptılar! Tüm İspanya'nın gündeminde o var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2025 14:19:16. #7.11#
SON DAKİKA: TÜGVA Yaz Okulu Kapanış Programı Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.