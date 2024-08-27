TÜİK, 2023 yılı istatistikleri yayınlayacak

Güncel

10.00- TÜİK, 2023 yılı sanayi ve hizmet istatistikleri ile 2024 yılı hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırmasını yayınlayacak. (ANKARA)

10.00 - 14.00 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayı sektörel enflasyon beklentileri ile Para Politikası Kurulu toplantı özetini açıklayacak. (ANKARA)

11.00 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "We Haliç" hak sahipleri daire eşleşme kura törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.00 - DİSK, Ulus Atatürk Heykeli'nde "Artık geçinemiyoruz" açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

12.00 - 19.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, partisinin eğitimde yaşanan sorunlara dikkati çekmek için başlattığı "Eğitim Maratonu" kapsamında basın toplantısı düzenleyecek ve halk buluşmasına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ BOLU)

13.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Danışma Kurulu Toplantısı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

16.30 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Gezi Davası hükümlüleri Osman Kavala, Can Atalay ve Tayfun Kahraman'ı ziyaret edecek ve açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ SİLİVRİ)

14.00- Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, MYK toplantısı sonrası açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

19.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Edremit Belediye Başkanlığını ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ EDREMİT)

- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüşecek. (ANKARA)

22.00 - Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre'nin Young Boys takımını RAMS Park'ta konuk edecek.

(İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…