10.00- TÜİK, 2023 yılı sanayi ve hizmet istatistikleri ile 2024 yılı hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırmasını yayınlayacak. (ANKARA)
10.00 - 14.00 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayı sektörel enflasyon beklentileri ile Para Politikası Kurulu toplantı özetini açıklayacak. (ANKARA)
11.00 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "We Haliç" hak sahipleri daire eşleşme kura törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
11.00 - DİSK, Ulus Atatürk Heykeli'nde "Artık geçinemiyoruz" açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)
12.00 - 19.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, partisinin eğitimde yaşanan sorunlara dikkati çekmek için başlattığı "Eğitim Maratonu" kapsamında basın toplantısı düzenleyecek ve halk buluşmasına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ BOLU)
13.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Danışma Kurulu Toplantısı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
16.30 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Gezi Davası hükümlüleri Osman Kavala, Can Atalay ve Tayfun Kahraman'ı ziyaret edecek ve açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ SİLİVRİ)
14.00- Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, MYK toplantısı sonrası açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)
19.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Edremit Belediye Başkanlığını ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ EDREMİT)
- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüşecek. (ANKARA)
22.00 - Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre'nin Young Boys takımını RAMS Park'ta konuk edecek.
(İSTANBUL)
ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…
Son Dakika › Güncel › TÜİK, 2023 yılı istatistikleri yayınlayacak - Son Dakika
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