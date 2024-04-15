10.00 - TÜİK, 2024 Şubat işgücü istatistiklerini açıklayacak.
10.00 - Taksim İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'de düzenlenen ve 6 kişinin ölümü, 99 kişinin yaralanmasına yol açan bombalı saldırıyla ilgili davada 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin karar vermesi bekleniyor. (İSTANBUL)
12.00 - İYİ Parti Genel Başkan Adayı Müsavat Dervişoğlu parti genel merkezinde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ANKARA)
13.00- CHP Merkez Yönetim Kurulu, Özgür Özel başkanlığında toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ANKARA)
14.00- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla İBB meclisi yeni dönem ilk toplantısı gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)
- MHP'de, 17 Mart'ta gerçekleştirilen kurultayın ardından oluşan yeni MYK ve MDK üyeleri Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirecek. Toplantıdan önce Anıtkabir ziyareti yapılacak.
- Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin soruşturmayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.
- İran'ın İsrail'e hava saldırılarının ardından gelişmeler takip ediliyor.
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Son Dakika › Güncel › TÜİK, 2024 Şubat işgücü istatistiklerini açıklayacak - Son Dakika
Düzce'de ticari taksi, aynı istikamette giden motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü, motosiklette yolcu konumunda bulunan yaralı kız arkadaşını ambulansa binerken bir an olsun yalnız bırakmadı. Kaza sonucunda 2 kişi yaralandı.
Düzce'de meydana gelen kaza sonucu ticari taksi ile motosiklet çarpıştı. Motosiklette yolcu olarak bulunan kız arkadaşı yaralanan sürücü, ambulansa binerken onu yalnız bırakmadı. Kaza sonrası yol trafiğe kapatılırken, inceleme başlatıldı.
Avustralya'nın Sydney kentinde bir kiliseye düzenlenen saldırıda piskopos dahil en az 4 kişi bıçaklandı. Polis, saldırganın gözaltına alındığını ve olayı bir 'terörist eylem' olarak değerlendirdiklerini açıkladı. Saldırının ardından kilisenin dışında toplanan yüzlerce kişi, saldırganın kendilerine verilmesini talep etti ve polisle çatıştı. İki polis yaralandı ve 20 polis aracı hasar gördü. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı bildirildi. Saldırının kişisel bir eylem olduğu belirtilirken, olaylar birbiriyle bağlantılı değil. Kilise saldırısının ardından güvenlik önlemleri alındı.
Uludere ilçesinde meydana gelen kazada, Ferhat Bilen'in kullandığı hafif ticari araç dereye düştü. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Abdulkerim Babat, Melek Soylu, Haşim Babat ve Sevim Demircioğlu hayatını kaybetti. Sevim Demircioğlu ise tedavi altına alındı.
Dünyada milyonlarca kayıtlı kullanıcısı olan uygulamanın Türkiye'de 1 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaştığı belirtildi. Rekabet Kurumu tarafından alınan karar sonrası uygulama kullanıcılarına veda mesajı yolladı. Threads 29 Nisan 2024 tarihinden itibaren Türkiye'de kullanılamayacak.
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