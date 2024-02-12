TÜİK: Aralık Ayında İşsizlik Oranı Yüzde 8,8

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayında işsizlik oranının önceki aya göre yüzde 0,1 puan azalarak yüzde 8,8 olduğunu açıkladı.
TÜİK, Aralık 2023 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı aralık ayında bir önceki aya göre 12 bin kişi azalarak 3 milyon 98 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,1 iken kadınlarda yüzde 12 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerin sayısı aralık ayında bir önceki aya göre 399 bin kişi artarak 32 milyon 56 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puan artarak yüzde 48,8 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,1 iken kadınlarda yüzde 31,9 olarak gerçekleşti. İş gücü aralık ayında bir önceki aya göre 387 bin kişi artarak 35 milyon 154 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,5 puan artarak yüzde 53,5 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,1 iken kadınlarda yüzde 36,3 oldu.
GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 15,5 OLDU
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı ise bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 15,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 11,5, kadınlarda ise yüzde 22,8 olarak tahmin edildi.
İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi bir önceki aya göre 0,1 saat azalarak 43,7 saat olarak gerçekleşti.
Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı da bir önceki aya göre 2,1 puan artarak yüzde 24,7 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,4 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 17,9 olarak tahmin edildi.
Kirasını ödeyemediği için ev sahibiyle davalık olan Pucca'ya bir darbe de daha önce evinde oturduğu Tuba Ünsal'dan geldi. Ünsal'ın "Kiramı ödemedi, evimi de mahvetti" sözlerine sitem eden Pucca, "Yeter, iyice vurun abalıya yaptınız. 3 ay oturdum, ev rutubet içinde olduğu için çıktım. Partilerine çağırıp paylaşım yapmamı isterken bir şey yoktu. Bu kadar muzdaripseniz yasal hakkınızı kullanın" dedi.
İstanbul, Ataşehir'de beton mikseri caddedeki trafik ışıklarında mendil satan hamile kadını ezdi. Kadın ve bebeği olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın özel kalem müdürü vekili Samet Güdük, makamında kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Güdük, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hollanda'da temyiz mahkemesi, İsrail'e F-35 savaş uçağı parçalarının satışının uluslararası insancıl hukuk ihlalleri sebebiyle durdurulmasına karar verdi. Mahkeme, İsrail'in bu parçaları kullanarak işlediği insan hakları ihlallerini dikkate alarak bu kararı aldı.
İstanbul Avcılar'da bir genç, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Genç adam, köpeklerle mücadele ederek kendini korumayı başardı. Bu olay, sokak köpekleri sorununun çözümü için siyasi partilerin vaatlerini gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Tunç, başıboş sokak köpekleri sorununa çözüm bulunacağını ifade etti. Ancak, vatandaşlar somut adımların atılmasını ve sokakların daha güvenli hale getirilmesini talep ediyor.
İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin olarak Ahlam Albashır ve diğer 35 sanığın yargılandığı davada savcılık, Albashir'in 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 3 bin 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Albashir ise savunmasında, vefat eden insanlar nedeniyle geceleri uyuyamadığını ve idam cezasını kabul edeceğini belirtti. Duruşma savcısı ise Albashir'e yetim bıraktığı çocukların günahının onun üzerinde olduğunu söyledi.
Amerikan futbol sezonunun en bilinen etkinliği olan Süper Bowl maçı ansas City Chiefs ve San Francisco 49ers takımları arasında oynandı. Kansas City Chief'in oyuncusu olan sevgilisi Travis Kelce'nin locadan izleyen Taylor Swift, şampiyonluğun ardından sahaya inerek aşkını öpücüklere boğdu.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın bugün Amerika Birleşik Devletleri'nden yurda döndü. Bir basın toplantısı düzenleyerek uzay yolculuğuyla ilgili bilgiler veren Gezeravcı, "Turistik geziye çıktı" eleştirilerine de yanıt verdi. Gezeravcı açıklamasında "Yaptığımızın bir uzay seyahati olmadığını çok rahatlıkla ifade edebilirim. Gönlümüz rahat." dedi.
Son Dakika › Güncel › TÜİK: Aralık Ayında İşsizlik Oranı Yüzde 8,8 - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?