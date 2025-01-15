TÜİK: Kasımda İnşaat Üretimi Yıllık %10,8 Arttı - Son Dakika
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TÜİK: Kasımda İnşaat Üretimi Yıllık %10,8 Arttı

TÜİK: Kasımda İnşaat Üretimi Yıllık %10,8 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Kasım ayında inşaat üretiminin yıllık %10,8, aylık %3,2 oranında arttığını bildirildi. Bina inşaatı sektörü, geçen yılın aynı dönemine göre %14,3 artış gösterdi.

15.01.2025 11:03  Güncelleme: 11:05
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayında inşaat üretiminin yıllık yüzde 10,8, aylık yüzde 3,2 arttığını açıkladı.

TÜİK, Kasım 2024 dönemine ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; inşaat üretimi yıllık yüzde 10,8 arttı. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Kasım ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,3 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 8,3 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 0,9 arttı.

İnşaat üretimi, aylık ise yüzde 3,2 arttı. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Kasım ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,7 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 1,4 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 2,9 arttı.

Kaynak: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Ekonomi, Güncel, İnşaat, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜİK: Kasımda İnşaat Üretimi Yıllık %10,8 Arttı - Son Dakika

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