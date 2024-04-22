TÜİK Verilerine Göre Çocuk Hak İhlalleri - Son Dakika
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TÜİK Verilerine Göre Çocuk Hak İhlalleri

TÜİK Verilerine Göre Çocuk Hak İhlalleri

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, TÜİK'in 23 Nisan'a özel olarak hazırladığı 'İstatistiklerle Çocuk, 2023' bülteninde yer alan verilere dikkat çekerek, çocukların maruz bırakıldığı hak ihlallerine tepki gösterdi. Bulut'un paylaştığı verilere göre son 10 yılda 234'ü 14 yaşından küçük 671 çocuk işçi hayatını kaybetti, 2 çocuk madde bağımlılığından hayatını kaybetti, 40 bin 713 yeni dosya çocukların cinsel istismarı suçuyla ilgili açıldı ve 10 bin 471 çocuk evlendirildi.

22.04.2024 14:59
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, TÜİK'in 23 Nisan'a özel olarak hazırladığı "İstatistiklerle Çocuk, 2023" bülteninde yer alan verileri sosyal medya hesabından paylaştı. Çocukların maruz bırakıldığı hak ihlallerinin devletin resmi istatistik kurumunun verilerine de yansıdığına dikkati çeken Bulut, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu (!) olsun…" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, X hesabından yaptığı paylaşımla TÜİK verilerine işaret ederek, çocukların maruz bırakıldığı hak ihlallerine tepki gösterdi. Bulut, şunları kaydetti:

"Devletin resmi kurumu TÜİK'e yansıyan istatistikler... Son 10 yılda 234'ü 14 yaşından küçük 671 çocuk işçi hayatını kaybetti. Okula başlayan 10 çocuktan 2'si liseyi bitiremedi. Çocukların yüzde 62,4'ü her gün ekmek ve makarna ile besleniyor. 15 yaşın altında 2 çocuk 2022 yılında madde bağımlılığından hayatını kaybetti. 2023 yılında 'çocukların cinsel istismarı' suçuyla ilgili 40 bin 713 yeni dosya açıldı. 2023 yılında ceza mahkemelerinde yargılanan 166 bin 152 çocuktan 28 bin 510'u hakkında mahkümiyet kararı verildi. 2023 yılında 16-17 yaşındaki 10 bin 471 çocuk evlendirildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu (!) olsun…"

Kaynak: ANKA

Burhanettin Bulut, 23 Nisan, Çocuk, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜİK Verilerine Göre Çocuk Hak İhlalleri - Son Dakika

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