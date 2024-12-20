Tüketici Başvuruları İçin Sınırlar Artıyor

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(ANKARA) - 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, tüketiciler ile satıcı ve sağlayıcılar arasında yaşanan uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması amacıyla Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda uyulması zorunlu parasal sınırlar, 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırıldı. 149 bin liranın altında kalan uyuşmazlıklarda Tüketici Hakem Heyetlerine başvurulabilecek.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68'inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6'ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemeyle, tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda uyulması zorunlu parasal sınırlar, 1 Ocak 2025'ten itibaren uygulanmak üzere, 2024 yılı için belirlenen yüzde 43,93'lük yeniden değerleme oranına göre tekrar belirlendi.

2025 yılı için değeri 149 bin Türk lirasının altında bulunan tüketici uyuşmazlıklarında, İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılabilecek.

Aynı Kanunun 77'nci maddesindeki 1 Ocak ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasında uygulanacak idari para cezası miktarları yüzde 43,93'lük yeniden değerleme oranına göre artırıldı. İdari para cezalarının artırılmasına ilişkin tebliğ de Resmi Gazete'de yayımlandı.