Tüketici Fiyatları Mayıs Ayında Yüzde 3,37 Arttı

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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,37 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 75,45'e yükseldi.

TÜİK, mayıs ayına tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre; mayıs ayında enflasyon bir önceki aya göre aylık yüzde 3,37 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 75,45 seviyesine yükseldi. Yıllık enflasyon, Ekim 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Ekim 2022'de yıllık enflasyon yüzde 85,51 olmuştu.

TÜFE'deki değişim 2024 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75,45 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,51 olarak gerçekleşti.