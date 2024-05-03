TÜKONFED Başkanvekili: 'Milliyet farkı' adı altında farklı ücret ödemek durumunda kalan tüketiciler şikayette bulunabilir - Son Dakika
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TÜKONFED Başkanvekili: 'Milliyet farkı' adı altında farklı ücret ödemek durumunda kalan tüketiciler şikayette bulunabilir

TÜKONFED Başkanvekili: \'Milliyet farkı\' adı altında farklı ücret ödemek durumunda kalan tüketiciler şikayette bulunabilir

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanvekili İbrahim Güllü, "milliyet farkı adı altında farklı ücret ödemek durumunda kalan tüketiciler, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna şikayette bulunabilir ve tüketici hakem heyetine başvurarak ödediği farkın avans faiziyle iadesine karar...

03.05.2024 11:15
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Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanvekili İbrahim Güllü, "milliyet farkı adı altında farklı ücret ödemek durumunda kalan tüketiciler, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna şikayette bulunabilir ve tüketici hakem heyetine başvurarak ödediği farkın avans faiziyle iadesine karar verilmesini isteyebilir." dedi.

AA muhabirine açıklamada bulunan Güllü, turizm ve seyahat firmalarının çeşitli ülke ve lokasyonlardan farklı paket ve fiyatlarla konaklama hizmeti sunabildiklerini anlattı.

"Her ne kadar pazarlama tekniği olarak bazı tur ve seyahat firmalarına ya da ülke bazında farklı fiyatlar uygulansa da yapılması gereken adil ve dengeli ücretlendirme ve standart fiyat açıklaması" olduğunu aktaran Güllü, bu fiyat üzerinden tur ve seyahat firmalarına indirim yapılması gerektiğini söyledi.

Tatil endüstrisinin adil ve dengeli bir fiyatlandırma politikasını benimsemesinin önemine değinen Güllü, şöyle devam etti:

"Halkımız ve yabancı ziyaretçiler için uygun fiyatlar sağlanabilir, farklı fiyatlar ve uygulamalar insan hakları ve eşitlik kurallarına da aykırılık oluşturmaktadır. Bu husus Anayasa'mızın 10'uncu maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesine aykırı olduğu gibi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne de aykırıdır. 'Milliyet farkı' adı altında farklı ücret ödemek durumunda kalan tüketiciler, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna şikayette bulunabilir ve tüketici hakem heyetine başvurarak ödediği farkın avans faiziyle iadesine karar verilmesini isteyebilir."

"Yasalara aykırıdır, ayrımcılıktır"

Tüketici Hakları Derneği (THD) Genel Başkanı Ergün Kılıç da "Otellerin 'milliyet farkı' adı altında ekstra ücret talep etmesi yasal değildir, tüketicilerin mal hizmetlerden eşit yaralanmasına aykırıdır ve ayrımcılıktır." dedi.

Kılıç, turizm belgeli otellerde uygulanacak fiyat tarifelerinin hazırlanmasına ve onaylanmasına ilişkin hükümlerin Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik'te belirlendiğini ve belirtilen yönetmelikte milliyet ayrımına göre bir fiyatlandırma yapılamayacağını söyledi.

Tüketicinin korunması hakkındaki kanunda paket turlarla ilgili sözleşme hazırlanmadan önce tüketiciye ön bilgilendirme amaçlı broşür verilmesinin zorunlu olduğunu belirten Kılıç, turizm belgeli işletmelerin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanmış fiyat tarifelerine göre hizmet vermek zorunda olduklarının altını çizdi.

İşletmelerin onaylı tarifelerin üzerinde bir fiyat uygulaması yapamayacağını dile getiren Kılıç, "Pazarlama şartları dikkate alınarak onaylı fiyatların altında bir fiyat uygulayabilirler. Ancak uygulamada mağduriyetler oluşmakta. Bununla ilgili olarak ayrımcılık yasağının ihlal edildiğini düşünen tüketici veya müşteri, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna başvuru yapıp ilgili kuruma idari para cezası kesilmesini sağlayabilir." diye konuştu.

"Merkez Bankasının kuru esas alınmak zorunda"

Kılıç, şu değerlendirmede bulundu:

"Oteller, Belgeli İşletmelerin Uygulayacakları Fiyat Tarifelerinin Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Genel İlkeler Hakkında Tebliğe göre, fiyat tarifelerini, içinde bulundukları yılın eylül-ekim aylarında onaylatırlar ve fiyat tarifeleri bellidir. Ancak uygulamada bu fiyatlarında dışına çıkıldığı ve farklı fiyatlar uygulandığını görmekteyiz. Mesela çift yataklı odada tek kişi kaldığı takdirde oda fiyatının en fazla yüzde 80'i talep edilmek zorundadır. Ancak oteller daha fazla fiyat almakta ve tüketiciyi mağdur etmektedir."

İlave yatak ücretinin, çift kişilik odada tek yatağa isabet eden miktarın yarısını geçemeyeceğini dile getiren Kılıç, şunları kaydetti:

"Ancak bu konuda da oteller ilave yatak içinde yüksek fiyat talep etmektedirler. Bu konuda tüketiciler veya müşteriler aradaki farkın iadesi için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapabilirler. Aynı zamanda ödemelere ilişkin yapılan fiyat hesaplamalarında, ödemenin yapıldığı ayın 1. günündeki Merkez Bankası tarafından ilan edilen döviz alış kuru esas alınmak zorundadır. Ancak oteller ödemenin yapıldığı günkü kuru esas almaktadırlar. Bu tür konularda fiyat tarifelerinde ve uygulanacak esaslarda ciddi anlamda bilgisizlik ve bilgi kirliliği söz konusudur."

Kılıç, dernek olarak her türlü desteği ve yardımı vermeye hazır olduklarını ve bu konuda üyelerine gerekli eğitimleri verdiklerini bildirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tarz bir durumla karşılaşmaları durumunda tüketiciler haklarını nasıl koruyabilir? Hangi yolu izlemeliler? Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik, turizm tesislerine turizm yatırımı ve turizm işletmesi belgelerinin verilmesine, bu tesislerin yönetim, personel ve işletme özellikleri ile uymak zorunda oldukları fiziki şartlara, işletmecilik esaslarına, uygulanacak fiyat tarifelerinin hazırlanmasına ve onaylanmasına ilişkin hükümleri kapsar.

Tanıtım, bilgilendirme ve fiyat tarifeleri başlıklı maddesinde ise tesis tanıtımı Bakanlıktan alınan belgeye uygun olarak yapılır. 'Tesis tanıtımında tüketici hakları açısından doğru bilgilere yer verilir, ülke turizmini zedeleyecek ya da yanıltıcı olabilecek tanıtımlarda bulunulamaz' denilmekte. Ayrıca 'onaylı fiyat tarifeleri', müşteri profiline göre belirlenecek dillerde gerektiğinde müşteriye verilmek üzere hazır bulundurulur."

Konaklama tesislerinin, oda ve yatak fiyatlarını müşterinin kolayca görüp okuyabileceği şekilde teşhir etmesinin zorunlu olduğunu aktaran Kılıç, "Yeme-içme ve eğlence tesislerinde uygulanan fiyatlar liste halinde müşteriye sunulur. Bu hal, onaylı tarifelerin istendiği takdirde müşteriye verilmesi gereğini ortadan kaldırmaz. 'Fiyat listelerinde şikayetlerin yapılacağı mercilerin adres, telefon numaraları ve elektronik posta adresleri belirtilir.' ifadesi yer almaktadır." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

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