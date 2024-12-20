Tulkerim'de 4 Filistinli İHA Saldırısında Hayatını Kaybetti

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İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı'nda insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 4 Filistinli, binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından son yolculuklarına uğurlandı.

Tulkerim kentindeki Sabit Sabit Devlet Hastanesinden alınan cenazeler, evlerinin önünden uğurlanarak toprağa verildi.

İsrail ordusunun dün işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı'nda İHA ile bir araca düzenlediği saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır yaralanmıştı.

İsrail güçleri, saldırının ardından buldozerler eşliğinde kampa saatler süren baskın düzenlemişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 822 Filistinli hayatını kaybetti.