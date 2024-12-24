Tulkerim'de İsrail Saldırısı: 3 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Tulkerim'de İsrail Saldırısı: 3 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Tulkerim'deki saldırılarında, 3 Filistinli yaşamını yitirdi, yaralananlar var.

24.12.2024 20:46
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İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kenti ve mülteci kampına düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 3'e çıktığı bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Tulkerim kentinde düzenlediği saldırılarda yaralanan bir kadının yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in Tulkerim kenti ve mülteci kampına yönelik saldırılarında biri kadın olmak üzere toplam 3 Filistinlinin öldüğü ifade edildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, Tulkerim Mülteci Kampı'na baskın düzenleyen İsrail güçlerinin, bir Filistinli genci silahla vurarak öldürdüğünü aktarmıştı.

Görgü tanıkları da insansız hava araçlarıyla ve takviye birliklerle kampı kuşatan İsrail güçlerinin binalara keskin nişancılar yerleştirdiğini anlatmıştı.

Silahlı çatışmaların yaşandığını belirten tanıklar, İsrail ordusunun altyapıya zarar verdiğini ve bazı evleri yıktığını belirtmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 827 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tulkerim'de İsrail Saldırısı: 3 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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