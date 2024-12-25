Tulkerim'de İsrail Saldırısında 8 Filistinli Hayatını Kaybetti

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RAMALLAH, 25 Aralık (Xinhua) -- İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentine düzenlediği baskında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 8'e yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan salı günü yapılan açıklamaya göre İsrail'e ait bir insansız hava aracının Tulkerim Mülteci Kampı'ndaki Hamam mahallesine düzenlediği saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirirken, biri ağır olmak üzere 5 Filistinli de yaralandı.

Filistin Kızılayı, Tulkerim'deki Nur Şems Mülteci Kampı'nda İsrail ordusu tarafından öldürülen bir Filistinli gencin cansız bedenini hastaneye sevk ettiğini açıkladı.

Bakanlık, İsrail'in Tulkerim kampına düzenlediği hava saldırısında 30 yaşındaki Bera Ali ve 53 yaşındaki Havle Abdu'nun yanı sıra sabah erken saatlerde karın ve göğsünden aldığı kurşun yaralarıyla hayatını kaybeden 18 yaşındaki Fethi Ubeyd'in de hayatını kaybettiğini daha önce doğrulamıştı.

Tulkerim'deki Filistinli grupların koordinatörü Faysal Selame, İsrail güçlerinin salı günü gün doğumunun ardından Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarındaki operasyonlarına devam ederek buldozerlerle altyapıya zarar verip çok sayıda evi yıktığını bildirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da tırmanan gerilimde 800'den fazla Filistinli İsrail güçleri tarafından öldürüldü.