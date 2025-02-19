Tulkerim'de Yıkım ve Anılar

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İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim Mülteci Kampı'ndaki evinin gözleri önünde yıkılmasını izleyen Filistinli Nur Belidi, "Taşlar için üzülmüyorum, ancak bu yıkım, güzel anılarımızı ve hayatlarımızı da yerle bir etti." dedi.

İsrail ordusunun dün Tulkerim Mülteci Kampı'nda 16 evi yıkması, kış mevsiminde onlarca Filistinliyi evsiz bırakırken bölgedeki insani krizi daha da derinleştirdi.

Askeri buldozerlerin evini yıkışını hüzün ve çaresizlikle izleyen Filistinli Nur Belidi, AA muhabirine, "Şu an önümde yıkılan şey dört daireden oluşan bir bina. Ailemin evinin üzerine inşa edilmişti. On kardeşin yaşadığı bir evdi, içinde en güzel anılarımız vardı, hepsini yıktılar, parçaladılar. İşgalcilerin yaptıklarına karşı Allah bize yeter, O ne güzel bir yardımcıdır." dedi.

"Buldozerlerin her darbesi kalbimizde bir yara açtı"

Dik duracaklarını ve asla pes etmeyeceklerini vurgulayan Belidi, "Yeni bir ev inşa edeceğiz. Taşlar için üzülmüyoruz. Bu ev, artık aramızda olmayan en sevdiklerimizi barındırıyordu. Bugün bazılarımız evsiz kaldı ancak anılar bizimle yaşamaya devam edecek." diye konuştu.

İsrail ordusu, geçen ocak ayında Tulkerim Mülteci Kampı'na saldırılarını başlatmasıyla Belidi ve kardeşleri ile ailelerini göç etmeye zorlamıştı.

Belidi, "Bugün Tulkerim'in çevresine dağılmış durumdayız. Evimizin yıkılacağını bugün öğrendik. Bu çok acı verici, sanki bir kabus ama maalesef gerçek. Burada durup evimizin yıkılışını izliyoruz. Buldozerlerin her darbesi kalbimizde bir yara açtı. Allah insanlara yardım etsin." dedi.

Yıkımdan sadece 20 dakika önce girebildikleri evlerinden hiçbir eşyayı çıkaramadılar

İsrail ordusunun kampın yapısını değiştirmek ve kendi hedeflerine ulaşmak amacıyla sistematik bir şekilde yıkım gerçekleştirdiğini belirten Belidi, bunun açık bir düşmanlık olduğunu vurguladı.

Yıkım başlamadan sadece 20 dakika önce eve girmelerine izin verildiğini ve bu kısa sürede eşyalarını çıkaramadıklarını dile getiren Belidi, yalnızca bazı belgeler ile aile büyüklerine ait birkaç fotoğrafı kurtarabildiklerini, ancak evin tüm eşyaları ve mobilyalarıyla birlikte yıkıldığını ifade etti.

Belidi, bu evin yılların emeğiyle tuğla tuğla inşa edildiğini, ancak bugün hiçbir gerekçe olmaksızın, yalnızca "işgalin arzularını tatmin etmek için" birkaç dakika içinde yıkıldığını dile getirdi.

Son bir aydaki en büyük yıkım

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde 21 Ocak'tan bu yana saldırılarını sürdürürken dün Tulkerim Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ait 16 evi yıkmıştı.

Tulkerim Mülteci Kampı Halk Komitesi Başkanı Faysal Selame, dün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail makamlarının Tulkerim Mülteci Kampı'nda 16 evi yıkacaklarını bildirdiğini söylemişti.

Bunun, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyine saldırı başlatmasının ardından uyguladığı "en büyük yıkım operasyonu" olduğu belirtilmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim Valisi Abdullah Kemyil, İsrail ordusunun Tulkerim Mülteci Kampı'nda evleri yıkmasını kınayarak, saldırıları "katliam" şeklinde nitelendirmişti.

Vali Kemyil, yaptığı açıklamada, uluslararası toplumu, insan hakları ve insani yardım kuruluşlarını, büyükelçilikleri ve konsoloslukları "Tulkerim Mülteci Kampı'nda işlenen suç ve katliamı durdurmaya" çağırmıştı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Batı Şeria'nın kuzeyindeki mülteci kamplarından 40 binden fazla Filistinlinin yerinden edildiğini ve durumun felaket boyutunda olduğunu açıklamıştı.

İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

İsrail ordusu, Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak' günü Tulkerim, 2 Şubat'ta Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişletti. İsrail ordusu, 7 gün süren baskının ardından 8 Şubat'ta Tamun'daki güçlerini geri çekti.

İsrail askerleri 9 Şubat'ta saldırılarını Tulkerim'in doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'nı da kapsayacak şekilde genişletti.

İsrail ordusunun 21 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 56 Filistinli yaşamını yitirdi, binlerce kişi yaralandı, bölgedeki yapılar ve altyapı geniş çapta tahrip edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 917 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.