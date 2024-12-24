Tulkerim'deki İsrail Baskınında Bir Filistinli Genç Öldürüldü - Son Dakika
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Tulkerim'deki İsrail Baskınında Bir Filistinli Genç Öldürüldü

Tulkerim\'deki İsrail Baskınında Bir Filistinli Genç Öldürüldü

İsrail'in Tulkerim'deki baskınında bir Filistinli genç yaşamını yitirdi, çatışmalar yaşandı.

24.12.2024 17:46
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İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kenti ve mülteci kampına düzenlediği baskında, Filistinli bir genç yaşamını yitirdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Tulkerim Mülteci Kampı'na baskın düzenleyen İsrail güçleri, Filistinli bir genci silahla vurarak öldürdü.

Görgü tanıkları, insansız hava araçlarıyla ve takviye birliklerle kampı kuşatan İsrail güçlerinin binalara keskin nişancılar yerleştirdiğini ifade etti.

Silahlı çatışmaların yaşandığını belirten tanıklar, İsrail ordusunun altyapıya zarar verdiğini ve bazı evleri yıktığını aktardı.

İsrail ordusundan konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, baskınlara ordu birlikleri, iç istihbarat birimi servisi Şin-Bet (Şabak) ve polis güçleri de katıldı.

Baskınlarda karşı koyan bir Filistinli öldürüldüğü aktarılan açıklamada, "aranan" 18 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

İsrail ordusu, güçlerinin hala Tulkerim bölgesinde olduğunu da duyurdu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 825 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tulkerim'deki İsrail Baskınında Bir Filistinli Genç Öldürüldü - Son Dakika

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