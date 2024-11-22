Tuluhan Tekelioğlu'nun 'Sular Bulanmadan' Belgeseli Antalya'da Gösterilecek - Son Dakika
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Tuluhan Tekelioğlu'nun 'Sular Bulanmadan' Belgeseli Antalya'da Gösterilecek

Tuluhan Tekelioğlu\'nun \'Sular Bulanmadan\' Belgeseli Antalya\'da Gösterilecek

Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği 'Artı 0,5 Akdeniz'in Geleceği Çalıştayı' kapsamında ödüllü belgeselci Tuluhan Tekelioğlu'nun su krizine dikkat çeken 'Sular Bulanmadan' belgeselinin ilk gösterimi 7 Aralık'ta Antalya'da yapılacak. Belgesel, su kıtlığının tarım sektöründeki etkilerini ele alıyor.

22.11.2024 10:57  Güncelleme: 11:18
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(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği Artı 0,5 Akdeniz'in Geleceği Çalıştayı'nda ödüllü belgeselci Tuluhan Tekelioğlu'nun su krizine dikkati çeken son belgeseli "Sular Bulanmadan" Antalya'da ilk kez izleyiciyle buluşacak. Belgesel gösterimi, 7 Aralık saat 20.00'de Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

Su seferberliği için çağrıda bulunan "Sular Bulanmadan" belgeselinin çekimleri, Söke Ovası, Aydın, Manisa, Demirci, Konya Karapınar'da yapıldı. Belgesele Dostoyevski'nin "Tabiat bir aynadır hem de aynaların en parlağı" sözüyle başlayan Tekelioğlu, belgeselinde suyun yüzde 75 oranla en çok kullanıldığı tarım sektörünü inceledi. Su kıtlığının birebir tanığı ve mağduru olan çiftçilerin gözünden su kıtlığının gözler önüne serildiği bu belgeselde ekolojik denge ve biyolojik çeşitlilik korunurken aynı zamanda üreticiyi destekleyen tarım ve su politikalarının gerekliliğine ilişkin vurgular yapıldı.

Belgesel çekimlerinin bitmesinin ardından gözlemlerini paylaşan Tekelioğlu, beklediklerinden çok daha büyük oranda bir su kriziyle karşılaştıklarını, üreticilerin kuraklık ve iklim krizi etkileriyle boğuşmakta olduklarını dile getirdi. Tüketicinin ise durumun ciddiyetini musluklarından su gelmediğinde anlayacağını dile getiren Tekelioğlu, "Acil su seferberliği başlatılmalı. Filmimiz su seferberliği için bir çağrıdır" dedi.

Tuluhan Tekelioğlu'nun "Sular Bulanmadan" belgeseli, 7 Aralık saat 20.00'de Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gösterilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tuluhan Tekelioğlu'nun 'Sular Bulanmadan' Belgeseli Antalya'da Gösterilecek - Son Dakika

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