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TÜMOSAN'ın 'Sen Yeter Ki Yap' Projesi Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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TÜMOSAN'ın 'Sen Yeter Ki Yap' Projesi Ödülleri Sahiplerini Buldu

TÜMOSAN tarafından düzenlenen 'Sen Yeter Ki Yap' projesinde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, ödül töreninde yaptığı konuşmada, projenin amacının inovatif düşünebilen, icatlar yapabilen bir nesil yetiştirmek olduğunu belirtti. TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun ise gençlere imkanlar tanımak ve kendilerini ifade etmelerini sağlamak için bu projeyi düzenlediklerini söyledi. Ödül töreninde 6 farklı kategoride dereceye giren 16 proje sahiplerine ödülleri takdim edildi.

TÜMOSAN\'ın \'Sen Yeter Ki Yap\' Projesi Ödülleri Sahiplerini Buldu
14.01.2024 - 17:21,
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Türk Motor Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketince (TÜMOSAN), ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin fikirlerinden yola çıkılarak tasarlanan "Sen Yeter Ki Yap" projesinde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Rami Kütüphanesi'ndeki ödül töreninde yaptığı konuşmada, TÜMOSAN'ın bu çalışmasının kendisini bir eğitimci ve baba olarak mutlu ettiğini söyledi.

21. yüzyılda salt anlamda bilginin nakledilmesinin ve öğrenilmesinin eski çağlardaki gibi olmadığını belirten Yentür, "Artık inovatif düşünebilen, analiz ve sentez yapabilen, icatlar yapabilen, yazılım geliştiren bir nesle ihtiyacımız var. Elbette alın teri çok kıymetli ve değerli ama bu yüzyılın mottosu ciddi bir akıl terine ihtiyacımız var." dedi.

Bugün sanayi kuruluşlarında yaşanan dijital dönüşümle, yeni bir yazılım ve ürün geliştiren nesle ihtiyaç duyulduğunu anlatan Yentür, "O yüzden bizim temel amacımız asla salt anlamda çocuklarımızı sınavlara hazırlamak değildir. Bizim çocuklarımızın esas amacı, kendini ifade edebilen, araştıran, geliştiren, soran, sorgulayan, ilgisi, istidadı, yetenekleri doğrultusunda gelişen bir nesil inşa etmektir. Eğer bunu gerçekleştirirsek zaten bu amaçlara ulaşmış oluruz." diye konuştu.

Bu çalışmanın dar kapsamda tutulmaması gerektiğini belirten Yentür, yakın zamanda TÜMOSAN'la İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bir protokol imzalayacaklarını da dile getirdi.

TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun da amaçlarının, gençlerin okumaları, kendilerini geliştirmeleri, inovatif yaklaşımlar sergilemeleri için onlara imkanlar tanımak olduğunu söyledi.

TÜMOSAN gibi Türkiye'de çok fazla şirket ve kuruluşun da gençlere bu fırsatı tanıdığını aktaran Tosun, "Gençlerin bundan sonra yapması gereken bu imkanları kullanmak ve bu imkanlar neticesinde kendilerini ifade edebilmektir." dedi.

Organizasyon kapsamında başvuru yapan 100'ün üzerinde projenin, TÜMOSAN'ın içerisinde kurulan bilim ve teknik kurulları tarafından değerlendirildiğini aktaran Tosun, ödüle layık görülen projeleri noter huzurunda tespit ettiklerini ifade etti.

Tosun, dereceye giren projeleri ayrıca Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna (TÜBİTAK) göndereceklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından 6 kategoride ödüle layık görülen 16 projenin sahiplerine ödülleri takdim edildi.

Ödül verilen kategoriler ve kazanan isimler şöyle:

Eğitici Teknolojiler Kategorisi:

Zehra Pınar Eligül, "Eğitici Pilmatik"

Cansu Özülkü, "Hücreleri ve Organelleri Öğreniyorum"

Çınar Efe Bozkur, "Kitaptan Dijitale"

Enerji ve Çevre Kategorisi:

Rüzgar Açıkbaşlar, "Fiş Almıyorum Ülkemi Yeşillendiriyorum"

Rana Şenel, "Epoksi Paneller"

Kübra Acar, "Sınıflar Artık Daha Temiz Daha Sağlıklı"

Engelsiz Yaşam Kategorisi:

Sudem Çimentepe, "Boyun Altı Hiçbir Uzvunu Kullanamayan Engelli Kardeşlerimiz İçin Engelli Aracı"

Nurullah Salih Coş, "Engelleri Aşan Rampalı Sandalye"

Uygar Yağız Kendirci, "Gözüm-Kulağım: Engelsiz Haritam"

Evrensel Teknoloji Kategorisi:

Ozan Efe Çavuş, "Evleri Koru Hayatları Kurtar"

Egemen Bayrakçı, "Akıllı Viraj Sistemi"

Hasan Derin, "Kaza Geliyorum Der"

Gıda ve Tarım Kategorisi:

Rümeysa Şancı, "Erkek Civcivler Atık Değildir"

Ekin Güngör, "Bitki Danışmanı"

Mahmut Cengiz, "Gıdalarda Bozulmayı Önleyici Akıllı Kapak Sistemi"

Robotik Kategorisi:

Ege Norcu, "Robyan"

Kaynak: AA
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İstanbul, Türkiye, Engelliler, Çevre, Eğitim, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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