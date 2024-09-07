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TÜMTİS Üyeleri İGDAŞ Önünde Eylem Yaptı

TÜMTİS Üyeleri İGDAŞ Önünde Eylem Yaptı

TÜMTİS üyesi şoförler, toplu sözleşme hakkından mahrum bırakıldıklarını iddia ederek İGDAŞ Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. İGDAŞ'ın alt işvereni özel bir şirkette sendika olarak yeterli sayıyı elde ettiklerini belirten sendika üyeleri, anayasal haklarına saygı gösterilmesini talep etti.

07.09.2024 18:16
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Tüm Taşıma İşçileri Sendikasına (TÜMTİS) üye şoförler, toplu sözleşme hakkından mahrum bırakıldıkları iddiasıyla İGDAŞ Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı.

Sendikanın İstanbul 1 No'lu Şubesine bağlı üyeler, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İGDAŞ'ın alt işvereni özel bir şirkette sendika olarak yeterli sayıyı elde ettiklerini, buna rağmen toplu sözleşme hakkını kullanamadıklarını belirterek, Eyüpsultan'da genel merkez önüne yürüdü.

İşçiler, "Sendika anayasal haktır engellenemez" yazılı pankart açtı.

TÜMTİS İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Ersin Türkmen, basın açıklamasında, anayasal hakları olan sendika hakkına saygı gösterilmesi, çoğunluk yetkisine yapılan itirazın geri çekilmesi, taşeron işçilerin kadroya alınması gibi taleplerinin olduğunu söyledi.

İBB'nin gaz dağıtım şirketi İGDAŞ'ta, yıllardır işçilerin şoförlük yaptığını belirten Türkmen, "Taşeron kadrosunda olmaları dolayısıyla diğer işçilerle aynı haklardan yararlanamayan Bilginay işçileri, Anayasal hakkını kullanarak sendikamızda örgütlenmişlerdir. Bilginay işçileri, daha iyi bir ücret, daha iyi çalışma koşulları elde edebilmek için sendikamıza üye olmuşlardır. Sendikamız, Bilginay iş yerinde üyelik çalışmalarını tamamladıktan sonra Çalışma Bakanlığına çoğunluk tespiti başvurusunda bulunmuş ve Çalışma Bakanlığının 22 Mart 2024 tarihli yazısıyla çoğunluk tespitini sağlamıştır." dedi.

Konunun çözümü için çeşitli görüşmeler yaptıklarını ifade eden Türkmen, şunları kaydetti:

"Sendikamız, başta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere, belediye yetkilileriyle görüşmeler yapmıştır. Taşeronlarda yaşanan bu sorun bizzat Sayın İmamoğlu'na iletilmiştir. İtiraz davalarının geri çekilmesi için belediye yönetiminden, ilgili mevzuatlar dahilinde konuya müdahil olmaları istenmiştir. Ancak İBB yönetiminin iyi niyetli yaklaşımlarına rağmen bu görüşmelerde somut bir sonuç alınamamıştır."

Kaynak: AA

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