Tunalılar Çifti Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Tunalılar Çifti Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kapadokya gezisinde kaza geçiren Tunalılar çifti, Balıkesir'de gerçekleşen cenaze töreniyle defnedildi.

20.10.2024 17:31
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Tunalılar çifti son yolcuklarına uğurlandı

BALIKESİR - Balıkesir'den Kapadokya gezisi için bindikleri tur otobüsünün Aksaray'da şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Hasan Tunalılar ve Penbe Tunalılar çifti son yolculuklarına uğurlandı.

Cuma günü saat 07: 00 sularında Aksaray- Ankara kara yolunun 25'inci kilometresinde Acıpınar köyü yakınlarında meydana gelen kazada 6 kişinin hayatını kaybederken, 34 yolcu yaralanmıştı. Kapadokya gezisi için Balıkesir'den hareket eden tur otobüsünde hayatını kaybeden ve Balıkesirli esnaflar tarafından bilinen Hasan Tunalılar ve eşi Penbe Tunalılar Tarihi Zağnos Paşa Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Başçeşme Mezarlığına defnedildi. Tunalılar çiftinin cenazesine Balıkesirli esnafların yoğun katılımı gerçekleşti.

Kaynak: İHA

Balıkesir, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunalılar Çifti Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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