Tunç Soyer: Artık Bu Sis Perdesinin Dağılmasını, 300 Gündür Süren Karanlığın Aydınlanmasını Diliyorum

26.04.2026 11:38  Güncelleme: 12:10
Kooperatif davasından tutuklu yargılanan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin önceki başkanı Tunç Soyer, “Soruşturma hakikate ulaşmanın tek yoludur. Ancak soruşturma bir sis perdesinin arkasında kalırsa, kimin neden cezalandırıldığı, kimin neden korunduğu anlaşılmaz hale gelir. İşte o zaman soruşturma hakikate ulaşamaz. Artık bu sis perdesinin dağılmasını, 300 gündür süren karanlığın aydınlanmasını diliyorum” dedi.

İZBETON'a yönelik "yolsuzluk" davasında tutuklu yargılanan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin önceki başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Buca F Tipi Cezaevinde tek kişilik hücrede 300 gün geride kaldı. Her akşam 20.00'da avlu kapısı kapandığı için 300 gündür geceye, açık havaya, karanlığa çıkamıyorum. Meğer bu da özleniyormuş. İçeride ise, 300 gündür içine kapatıldığım karanlıkta durmaksızın ışık aramaya devam ediyorum. Hukuk devletinde soruşturma karanlığı bitirir, ışığıyla belirsizlikleri aydınlatır."

Soruşturma hakikate ulaşmanın tek yoludur. Ancak soruşturma bir sis perdesinin arkasında kalırsa, kimin neden cezalandırıldığı, kimin neden korunduğu anlaşılmaz hale gelir. İşte o zaman soruşturma hakikate ulaşamaz. Artık bu sis perdesinin dağılmasını, 300 gündür süren karanlığın aydınlanmasını diliyorum. Masak raporları, bilirkişi raporları, tüm beyanlar, her türlü delil suçsuzluğumu kanıtlamışken, giydirilmek istenen kıyafetin üzerime oturmadığı sise rağmen görülüyor. İsnat edilen suçlar, evimize sığmıyor.

Masum insanlar için hayatı karartıp cehenneme çevirenler cennete giremez ama vicdanı aydınlık ve temiz olanlar yeryüzünü de cennete çevirirler. Hem kendileri hem de suçsuz insanlar için..! O vicdanlı hakim ve savcıları bekliyorum, 300 gündür."

Kaynak: ANKA

Kış geri döndü! Kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı
