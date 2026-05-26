Tunç Soyer: Görkemli Çınarımız Çok Fırtınalar Gördü ve Elbet Bu Badireyi de Atlatacaktır

26.05.2026 01:18  Güncelleme: 02:48
(İZMİR)- Tutuklu eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Genel Merkezi'nin polis müdahalesiyle tahliye edilmesine ilişkin, "Görkemli Çınarımız çok fırtınalar gördü ve elbet bu badireyi de atlatacaktır" dedi.

Tutuklu eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Merkezi'nin polis müdahalesiyle tahliye edilmesine ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Soyer, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Dostlar, dün yaşananları cezaevi hücremde tek başıma izlerken gözyaşlarıma hakim olamadım, kahroldum. Söz bitti. Geride sadece derin bir utanç ve acı kaldı. Muhtemelen cezaevinde geçirdiğim en zor günümdü."

Yarından itibaren mutlaka yeni bir solukla, yeni sözler kuracağız biliyorum. Çünkü umut mücadeleye dairdir. ve mutlaka hakikati daha iyi anlayıp, yeni umut ve çarelerle yeniden buluşacağız. Biliyorum ki, memleket sevdamız için birleşerek, çoğalarak mücadeleye devam edeceğiz.

Görkemli Çınarımız çok fırtınalar gördü ve elbet bu badireyi de atlatacaktır.

Ailenizle, sevdiklerinizle sağlıklı, mutlu nice bayramlar diliyorum. Dilerim bu bayram; bizi birbirimizden ayıran değil birleştiren sebeplerin daha çok ve daha güçlü olduğunu idrak etmemize vesile olur."

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Tunç Soyer, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Polis, Son Dakika

Kılıçdaroğlu’nun A takımı belli oluyor: Listedeki o isimler ilk kez paylaşıldı
Victor Osimhen’e olay yaratacak çağrı: Onu takımımda görmek isterim
İran’ın 3 kentinde patlama sesleri
İddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i grup başkanlığından da alacak
Mahmut Tanal: Özgür Özel’in kuracağı varsayılan partinin oy oranı yüzde 29.4
Ajda Pekkan’ın tek bir öğünü 43 bin lira
