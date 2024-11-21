Tunç'un Kılıçdaroğlu İfadesine CHP'den Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tunç'un Kılıçdaroğlu İfadesine CHP'den Tepki

Tunç\'un Kılıçdaroğlu İfadesine CHP\'den Tepki

Adalet Bakanı Tunç'un Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine CHP'li Gökçen'den yanıt geldi.

21.11.2024 17:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili "Siyaset yapanlar örnek alırsa onların sonu da bu eski Genel Başkan gibi olur. Siyasetçilerimiz için ibret vesikasıdır" ifadelerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen tepki gösterdi. Gökçen, "Kendisini birisine daha çok beğendirmek için çaba gösterenler, Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir ve bütün olarak gördükçe daha çok bunalıma girecek" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili "Siyaset yapanlar örnek alırsa onların sonu da bu eski Genel Başkan gibi olur. Siyasetçilerimiz için ibret vesikasıdır. Hakaret ede ede maalesef siyasi hayatının sonuna kadar gelmiş kendi Partisinde genel başkan bile yapılmamıştır" açıklamasına CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen X hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Gökçen paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sorarlarsa 'yargı bağımsız' der"

"Kabine değişikliği kulislerde konuşulurken bu ara bakanlardan hakaretler artmaya başladı. Biri hakaret yağdırır, biri yargı gücüne başvurur, biri laikliği hedef alıp yalana sarılır. Kendisini birisine daha çok beğendirmek için çaba gösterenler, Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir ve bütün olarak gördükçe daha çok bunalıma girecek."

Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Gökçe Gökçen, Yılmaz Tunç, Politika, 3-sayfa, Güncel, Gökçen, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunç'un Kılıçdaroğlu İfadesine CHP'den Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:23 Avrasya Tüneli’nde otomobil yangını Giriş çıkışlar kapatıldı Avrasya Tüneli'nde otomobil yangını! Giriş çıkışlar kapatıldı
17:04 Fırat Sarı, çete üyelerini de dolandırmış: Aldığı altın ve parayı ödemedi Fırat Sarı, çete üyelerini de dolandırmış: Aldığı altın ve parayı ödemedi
14:54 Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden Netanyahu hakkında tutuklama emri Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında tutuklama emri
11:35 Rusya, Ukrayna’ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi Rusya, Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi
10:20 Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar
07:33 Genel Sağlık Sigortası borcunda erteleme masada Genel Sağlık Sigortası borcunda erteleme masada
07:14 Lodos fırtınası zor anlar yaşattı Lodos fırtınası zor anlar yaşattı
06:50 MHP’den ÖTV muafiyeti için kanun teklifi MHP'den ÖTV muafiyeti için kanun teklifi
23:58 Dışişleri Bakanlığı’ndan Yemen açıklarında Türk kuru yük gemisine saldırıya ilişkin açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan Yemen açıklarında Türk kuru yük gemisine saldırıya ilişkin açıklama
23:36 3 polisi silahla yaralayan saldırganın yakalanma anları ortaya çıktı: Vatandaş linç etmek istedi 3 polisi silahla yaralayan saldırganın yakalanma anları ortaya çıktı: Vatandaş linç etmek istedi
23:35 Serhat Akın’dan hakkında soruşturma başlatılan Acun Ilıcalı ile ilgili çok konuşulacak itiraf Serhat Akın'dan hakkında soruşturma başlatılan Acun Ilıcalı ile ilgili çok konuşulacak itiraf
23:19 Çin, ABD Savunma Bakanı’nın görüşme talebini reddetti Çin, ABD Savunma Bakanı'nın görüşme talebini reddetti
23:16 DSÖ, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği hastalık için Japon aşısına acil kullanım onayı verdi DSÖ, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği hastalık için Japon aşısına acil kullanım onayı verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 18:01:50. #1.13#
SON DAKİKA: Tunç'un Kılıçdaroğlu İfadesine CHP'den Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.