Tunç\'un Kılıçdaroğlu İfadesine CHP\'den Tepki

Güncel

(ANKARA)- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili "Siyaset yapanlar örnek alırsa onların sonu da bu eski Genel Başkan gibi olur. Siyasetçilerimiz için ibret vesikasıdır" ifadelerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen tepki gösterdi. Gökçen, "Kendisini birisine daha çok beğendirmek için çaba gösterenler, Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir ve bütün olarak gördükçe daha çok bunalıma girecek" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili "Siyaset yapanlar örnek alırsa onların sonu da bu eski Genel Başkan gibi olur. Siyasetçilerimiz için ibret vesikasıdır. Hakaret ede ede maalesef siyasi hayatının sonuna kadar gelmiş kendi Partisinde genel başkan bile yapılmamıştır" açıklamasına CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen X hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Gökçen paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sorarlarsa 'yargı bağımsız' der"

"Kabine değişikliği kulislerde konuşulurken bu ara bakanlardan hakaretler artmaya başladı. Biri hakaret yağdırır, biri yargı gücüne başvurur, biri laikliği hedef alıp yalana sarılır. Kendisini birisine daha çok beğendirmek için çaba gösterenler, Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir ve bütün olarak gördükçe daha çok bunalıma girecek."