Tunç ve Haxhiu'dan Adalet İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
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Tunç ve Haxhiu'dan Adalet İşbirliği Vurgusu

Tunç ve Haxhiu\'dan Adalet İşbirliği Vurgusu

Adalet Bakanı Tunç, Kosova'nın iade taleplerine dikkat çekti, işbirliği önemine vurgu yaptı.

05.11.2024 20:47
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kosova Adalet Bakanı Albulena Haxhiu ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tunç, Adalet Bakanlığı'ndaki görüşmede, Türkiye ile Kosova arasında tarihten gelen köklü ilişkiler bulunduğunu dile getirdi.

Konuk heyetin, görüşme öncesinde Türkiye Adalet Akademisini ziyaret ettiğini belirten Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Türkiye Adalet Akademisi, uluslararası düzeyde hukuk eğitimi alanında işbirliğine öncülük ediyor. Akademimiz Avrupa, Asya ve hatta Afrika ülkelerine, Türk dünyasından İslam ülkelerine kadar geniş bir alanda eğitim faaliyetlerini devam ettirmektedir. Bu faaliyetlerden biri olarak 1-6 Aralık arasında Akademimiz, Kosova'dan gelecek hakim ve savcı misafirlerimiz için İnsan Hakları Hukuku Uluslararası Eğitim Programı düzenleyecek. Şimdiden programın hayırlı olmasını diliyorum."

Suçluların iadesi

Terörle mücadelede uluslararası işbirliğinin önemini vurgulayan Tunç, FETÖ mensupları başta olmak üzere suçluların iadesi konusuna dikkati çekti.

Bakan Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kosova makamlarından beklentimiz, kaçak FETÖ terör örgütü üyelerinin ülkemize sınır dışı edilmeleri veyahut iadelerinin sağlanmasıdır. Yine FETÖ terör örgütünün, eğitim kurumu, yurt, vakıf, dernek ve şirket kisvesi altında faaliyet göstermesine, ideolojisine uygun eleman kazanma ve kurumlara yerleştirme çalışmalarına engel olunması, mümkünse bu tür yapıların kapatılması ülkemiz açısından büyük önem arz etmektedir."

Kosova Adalet Bakanı Haxhiu ise Türkiye'ye ikinci resmi ziyaretini gerçekleştirdiğini belirterek, iki ülke arasında adalet alanında işbirliğinin önemli olduğunu kaydetti.

Görüşmede, iki ülkenin üst düzey bürokratları da hazır bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tunç ve Haxhiu'dan Adalet İşbirliği Vurgusu - Son Dakika

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