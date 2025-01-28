Tunceli'de 42 Kiloluk Mersin Balığı Bulundu

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Havyarı 2 milyon liraya satılıyor: Tunceli'de 42 kiloluk Sibirya Mersin balığı ağlara takıldı

TUNCELİ - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde baraj gölünde bir balıkçının ağına, havyarı 2 milyon lira olan 42 kiloluk Sibirya Mersin balığı takıldı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Uzungöl köyünde balıkçılık yapan İlyas Çelikel, balık ağını çekerken 42 kiloluk Sibirya Mersin balığı tuttu. Havyarının 2 milyon lira civarında olduğu öğrenilen 42 kilo ağırlığındaki balığı ağında gören Çelikel, hayvanı daha sonra doğal yaşamına saldı.

O anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.