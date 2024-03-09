Tunceli'de Aynı Anda İki Mevsim Yaşanıyor

Aynı il iki farklı mevsim
Tunceli'nin yüksek kesimli ilçeleri Pülümür ve Ovacık'ta kara kış etkisini sürdürürken Çemişgezek ve Pertek ilçeleri baharı yaşıyor
TUNCELİ - Tunceli'nin yüksek rakımlı ilçeleri Ovacık ve Pülümür'de kara kış etkisini sürdürürken Çemişgezek ve Pertek ilçelerinde bahar mevsimi yaşanıyor.
Türkiye'nin genelinde bahar ayları kendini iyiden iyiye göstermeye başlarken Tunceli'de aynı anda iki mevsim yaşanıyor. Yüksek kesimli Pülümür ve Ovacık ilçelerinde kar yağışı hakimken Çemişgezek ilçesinde ise bahardan esintiler yaşanıyor. Keş aylarının çetin geçtiği kentte aynı anda iki mevsimi yaşayan vatandaşlar bu duruma alışmaya başladı.
Pülümür ilçesinde yaşayan Nazım Tanık, bu yıl kar yağışının geçtiğimiz yıllara göre daha az olduğunu söyledi. Tanık, "İlkbaharın gelmesine az bir süre kala ilçemiz beyaz büründü. Mazgirt, Çemişgezek ve Pertek ilçelerinde badem ağaçlarının çiçek açtığını gördük. Kar yağışı bizim için her zaman önemli çünkü doğamızda yaban hayatı, barajlar ve su kaynakları genellikle kar ve yağmurdan beslenmekte. Bu nedenle kar yağışı bizim için çok önemli. İnşallah önümüzde ki yıllarda beklenen kar yağışı yoğun bir şekilde gerçekleşir" dedi.
Tarık Dursun isimli vatandaş da "İlçemizde geçmiş yıllarda ocak ve şubat aylarında metrelerce kar yağarken ne yazık ki bu son yıllarda kar yağışı azaldı. Dönem dönem belli aralıklarla kar yağıp kalktı. Mart ayındayız ilçemize kar yağdı oysa şuan Çemişgezek'te badem ağaçları çiçek açarken biz burada karla yüz yüzeyiz. Bu kar yağışın az olmasını aslında iklim değişikliğine bağlıyoruz. Kar yağışının az olması yer altı kaynak suları, yer üstü sularının azalmasına neden oluyor bu da doğamız için kötü bir durum. Sonuç itibari ile hayvancılık, arıcılığa yansıyor yeterli miktarda ot ve çiçek olmuyor bu nedenle dekolte düşüyor. Umarım Mayıs ayında yağmur yağıları iyi olurda bu denge sağlanır. Pülümür ve Munzur çayı olmazsa olmazımız doğamız için çok önemli. Umuyorum ki gelecek senelerde doğanın eski dengesine kavuşması yağması gerektiği zaman kar yağar" diye konuştu.
"Bu kentimizin doğal güzelliklerinin kıymetli olduğunu gösteriyor"
Aynı anda iki mevsim yaşamanın ayrıcalığını yaşadıklarını aktaran 11 yaşındaki Zeynep Eslem Çelebi, "Tunceli'nin bazı ilçelerinde kar yağıyor. Çemişgezek ilçemizde ise çiçekler açıyor. Bu bizim kentimizin doğal güzellikleri bakımından ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor. Mesela kentin bazı yerlerinde kar, bazı yerlerde ise çiçekler açıyor. Bu gerçekten çok güzel bir görüntü. Burada çiçekler açarken orada kar yağıyor. Aynı anda 2 farklı iklim yaşanıyor. Bence bu çok güzel. Sizlere de buraları görmeyi tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.
Bahar tadında günler yaşadıklarını söyleyen Bayram Ekici, "Güzel Tunceli'mizin diğer ilçelerinde yoğun kar yağışı olsa da, Çemişgezek ilçemizde insanlar piknik havası yaşıyorlar. İnsanlarımız pikniğe gidiyor. Badem ağaçlarımız çiçek açtı. Yani Tunceli'de 2 mevsimi birlikte yaşıyoruz. Tunceli gerçekten doğal anlamda güzel bir kentimiz. Tunceli'mizi çok seviyoruz" dedi.
Yöre sakinlerinden Hüseyin Balcı ise "Tunceli'nin Ovacık ve Pülümür ilçelerinde kar yağışı etkili olmasına rağmen, Pertek ve Çemişgezek ilçelerimizde baharı yaşıyoruz. Badem ağaçlarımız çiçekler açtı. Çemişgezek ilçemizde bahar havasını yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
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