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Tunceli'de çevrecilerden Başkan Maçoğlu'na katı atık tepkisi

TUNCELİ - Tunceli'de bir grup çevreci, belediye tarafından yapılmak istenen katı atık bertaraf tesisini protesto etmek için yürüyüş gerçekleştirdi. Grup üyeleri, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'na tepki gösterdi.

Tunceli'de Kırmızıdağ Çevre ve Yaşam Platformu, merkez Sütlüce bölgesinde Tunceli Belediyesi öncülüğünde Dersim Katı Atık Birliği tarafından yapımı planlanan katı atık bertaraf tesisini protesto amacıyla yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleştirdi. Platformun çağrısıyla, bir araya gelen çok sayıda bölge sakini ve vatandaş, "Doğayı Yok Edersen, Sen de Yok Olursun, Doğama Dokunma" pankartıyla belediye binası önüne kadar alkış ve sloganlarla yürüyüş gerçekleştirdi.

Burada platform adına açıklama yapan Avukat Özgür Ulaş Kaplan, "Bu projenin yapılacağı alana ilişkin yöre insanı uzun bir süredir itirazlarda bulunuyor. Yapılacağı alanda 55 bin ağaç kesilecek. Mahkeme bilirkişi raporlarıyla tespit edilen rakam 54 bin 900 ağacın yollar hariç kesileceği yönünde. Bu mücadeleye Tunceli'deki sivil toplum örgütleri, siyasi partiler, kurum ve kuruluşlar destek olmadılar. Bizleri yalnız bıraktılar. Bu mücadele sadece orada yaşayan köylülerin mücadelesi değil. Bunu defalarca dile getirdik. Bunları dile getirirken de bilimsel temellere, bilirkişiler tarafından hazırlanan raporları ortaya koyduk. Tunceli halkının bu mücadeleye destek olması gerekiyor çünkü bu sorun tüm Tunceli'yi ilgilendiren bir sorundur" dedi.

Maçoğlu'na tepki

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun ihaleyi alan şirketin sahayı ziyareti sırasında yöre halkının demokratik tepkilerine karşı jandarmadan yardım talep ettiğini ifade eden Avukat Kaplan, "21 Şubat tarihinde Maçoğlu, Orman Genel Müdürlüğü'ne ağaçların kesilmesi için yazı yazmış. Bu yazıyı inceledik. Kendisi burada dahi değil. Aylardır burada olmayan, bir ay sonra belediye başkanlık görevi bitecek bir insanın bu meselede taraf olması bir yana bu yazının ne şekilde yazıldığı da belli değil. Kendisini o tarihlerde İstanbul'da olduğu ortada olan bir gerçek. Usulsüz işlemlerle bu projeyi gerçekleştirmek istiyorlar. Bu kadar ısrarı da biz anlamış değiliz. Bir ay sonra görevi bitecek belediye başkanının bu kadar ısrar etmesi farklı amaçlar, planlar, ilişkiler mi söz konusu sorusunu aklımıza getiriyor" diye konuştu.

Projeden vazgeçilebilir

Projeden vazgeçilebileceğine değinen Kaplan, "Henüz ormandan kesin izin kararı alınmış değil. Aktarılan bir fon söz konusu değil. Şirkete ödenmiş bir para yok. Bu aşamada projeden vazgeçilmesi halinde herhangi bir tazmin yükümlülüğü de bulunmamaktadır. Bu projeden her an vazgeçilebilir, doğa katledilmeyebilir, farklı bir alanda yapılabilir" şeklinde konuştu.

Bundan sonraki süreçte yaşanabilecek olumsuzlukları dile getiren Kaplan, "Belediyenin talebi üzerine bölgeye şirketi korumak için asker gelirse, halkla kolluk karşı karşıya gelirse, insanlar zarar görürse bunun sorumluluğu yerel yönetimin, belediye başkanının, bu projeyi doğrudan ya da dolaylı olarak savunanların üzerinde olacaktır. Buradan orman işletmeye ve ilgili idari kurumlara sesleniyoruz. Biz demokratik tepkilerimizi, yasal haklarımızı kullanmaya devam edeceğiz. Herkesten yanımızda olarak bu mücadeleye destek olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.