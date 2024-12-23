Tunceli'de Çocuklara Yüzme Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tunceli'de Çocuklara Yüzme Eğitimi

AFAD, Tunceli'deki çocuklara yüzme ve dalış eğitimi vererek yaşam kurtarma konusunda farkındalık oluşturuyor.

23.12.2024 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'de çocuklar, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) dalgıçlarından aldıkları eğitimlerle temel yüzme tekniklerini öğreniyor.

Kentteki AFAD personeli, acil durumlarda hayat kurtarmak ve olası afet ve olaylara karşı toplumu eğitmek için çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Tunceli AFAD Müdürü Veysi Kaya'nın koordinesinde "Güvenli yarınlar için bugünden hazırlan" ve "Riskleri bil, hayatı koru" sloganıyla yüzme bilmeyen çocuklara yönelik proje hayata geçirildi.

Proje dahilinde belirli günlerde okullarından alınan yüzme meraklısı öğrenciler, öğretmenlerinin gözetiminde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait Cumhuriyet Mahallesi'ndeki kapalı yarı olimpik yüzme havuzuna getiriliyor.

Dalış ekipmanlarını ve tekniklerini de öğreniyorlar

Gerekli hazırlıkların ardından AFAD'ın dalgıç ekipleri, öğrencilere suda oluşabilecek tehlikeler ile dalış ekipmanları ve teknikleriyle ilgili uygulamalı eğitim veriyor.

Öğrenciler daha sonra dalgıçlarla derinliği 120 santimetre ve 2 metre olan iki farklı havuza girerek yüzme stillerini öğreniyor. Yüzme eğitimlerine ilk etapta 20 öğrenci katılıyor.

"Boğulmalara karşı farkındalık çalışmaları başlattık"

AFAD'da görevli su altı ekip amiri Barış Metin, AA muhabirine, Vali ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatıyla kentte 4 kişilik dalgıç ekibi oluşturduklarını söyledi.

Yazın birçok kişinin serinlemek için Munzur ve Pülümür çaylarına girdiğini belirten Metin, şöyle konuştu:

"AFAD'ın dalgıç ekipleri olarak olası boğulma vakalarına karşı bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları başlattık. AFAD Müdürümüz Veysi Kaya'nın koordinesinde okullarda eğitim gören çocuklar için bir proje hayata geçirdik. Proje kapsamında öğrencilere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait kapalı yarı olimpik yüzme havuzunda eğitimler veriyoruz."

Metin, derslere katılan öğrencilere ilk olarak su altı dalış malzemelerini tanıttıklarını ve teorik bilgiler verdiklerini anlattı.

Öğrencilerin yüzme öğrenmeye hevesli olduğunu belirten Metin, "Çocuklar dalgıçlarla havuza girerek yüzme tekniklerinin yanı sıra sudaki olası tehlikelere karşı ne yapmaları gerektiğini öğreniyor. Eğitimlerimizi belirli periyotlarla devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

tunceli, Eğitim, Sağlık, Güncel, AFAD, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de Çocuklara Yüzme Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:35 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı Son cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde büyük sürpriz Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? Son cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde büyük sürpriz
10:14 Esad rejimi askerleri tek tek teslim oluyor Esad rejimi askerleri tek tek teslim oluyor
09:57 ’Cansız manken’ Vahe Kılıçarslan, 1 çocuk annesi kadının hayatını kararttı 'Cansız manken' Vahe Kılıçarslan, 1 çocuk annesi kadının hayatını kararttı
09:30 Memurlara yeni hak geliyor Memurlara yeni hak geliyor
07:49 FETÖ finansörü “Kervancı Ali“nin tüm mal varlığı hazineye devredildi FETÖ finansörü "Kervancı Ali"nin tüm mal varlığı hazineye devredildi
16:36 Meta’nın Filistin’e sansür uyguladığı ortaya çıktı Meta'nın Filistin'e sansür uyguladığı ortaya çıktı
16:21 Galatasaray, maç başlar başlamaz penaltı kazandı Galatasaray, maç başlar başlamaz penaltı kazandı
16:19 İmralı’da yapılacak görüşme öncesi Bahçeli’den dikkat çeken çağrı İmralı'da yapılacak görüşme öncesi Bahçeli'den dikkat çeken çağrı
16:15 Çığ faciasında hayatını kaybeden milli judocunun cenazesinde yürek burkan görüntü Çığ faciasında hayatını kaybeden milli judocunun cenazesinde yürek burkan görüntü
16:07 TikTok erişime kapatılıyor: 2025’te kimse giriş yapamayacak TikTok erişime kapatılıyor: 2025'te kimse giriş yapamayacak
15:53 Şam’daki zirvede çarpıcı Türk bayrağı detayı Şam'daki zirvede çarpıcı Türk bayrağı detayı
15:43 Bomba iddia: Hasan Arat, Beşiktaş’tan ihraç edilecek Bomba iddia: Hasan Arat, Beşiktaş'tan ihraç edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2024 11:54:05. #1.11#
SON DAKİKA: Tunceli'de Çocuklara Yüzme Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.