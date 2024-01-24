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Tunceli'de arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Tunceli'de arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi

Tunceli'de polis ve jandarma ekiplerinin katılımıyla enkazda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta, deprem sonrası enkazdan kurtarmaya yönelik çalışmalar yapıldı. Ekipler, mahsur kalan vatandaşları enkazdan çıkarmak için çalışmalar yaptı. Tatbikat sonunda Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, depreme karşı tedbirlerin artırılması için çalışmalar yapıldığını belirtti ve arama kurtarma eğitimlerinin devam edeceğini söyledi.

Tunceli\'de arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi
24.01.2024 - 16:11,  Güncelleme: 16:16
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Tunceli'de polis ve jandarma ekiplerinin katılımıyla enkazda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Valilik ve AFAD koordinesinde, Munzur Mahallesi'nde gerçekleştirilen tatbikatta, deprem sonrası enkazdan kurtarmaya yönelik çalışma yapıldı.

Senaryo gereği, depremde yıkılan bir binanın enkazında mahsur kalan vatandaşların olduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

Dinleme yapan kurtarma ekipleri, daha sonra enkazın altında kaldığı tespit edilen kişilerin çıkarılması için binaya giriş alanlarını belirledi.

Duvar kırım aletleriyle enkazda oyuklar açan ekipler, yaralılara ulaşıp sedye yardımıyla bulunduğu yerden kurtardı.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, tatbikat sonunda gazetecilere, depreme karşı tedbirlerin artırılması için il genelinde çalışma yapıldığını söyledi.

Bölgenin birinci derece deprem bölgesi olduğunu belirten Tekbıyıkoğlu, şöyle konuştu:

"İlimizdeki jandarma ve polis mevcudiyetimiz diğer illerle kıyasladığımız zaman biraz fazla. Arkadaşlarımızla beraber bunun bir hesabını yaptık. Polis özel hareket, polis çevik kuvvet, jandarma özel hareket ve jandarma komando birliklerimizden oluşan 1600 personele eğitimler verdirerek arama kurtarma alanında profesyonel olmalarını sağlıyoruz."

Tekbıyıkoğlu, arama kurtarma eğitimlerinin belirli aralıklarla devam edeceğini belirterek, "Buradaki 1600 kişilik arama kurtarma timlerinin arasında tayinler olsa bile bunları hep beraber diri tutacağız ve İçişleri Bakanlığımız bu konunun üzerinden hassasiyetle duruyor. Yaptığımız görüşmeler neticesinde ilimizde yeni parkurlar oluşturacağız ve Tunceli bu işin okulu gibi olacak." diye konuştu.

Kaynak: AA
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