Tunceli'de Kar Yağışı 202 Köy Yolunu Kapatırken, 150 Yol Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tunceli'de Kar Yağışı 202 Köy Yolunu Kapatırken, 150 Yol Açıldı

Tunceli\'de Kar Yağışı 202 Köy Yolunu Kapatırken, 150 Yol Açıldı

Tunceli'de başlayan kar yağışı nedeniyle kapanan 202 köy yolundan 150'si ulaşıma açıldı. Ovacık ilçesinde kar kalınlığı yarım metreyi buldu. Yerel halk, kar yağışını sevgiyle karşıladı ve umutlarını tazeledi.

26.11.2024 17:09  Güncelleme: 17:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TUNCELİ'de kar yağışı nedeniyle kapanan 202 köy yolundan 150'si ulaşıma açılırken, Ovacık ilçesinin bazı kesimlerinde kar kalınlığı yarım metreyi buldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış uyarısında bulunduğu Tunceli'de 2 gün önce başlayan kar yağışı, kent merkezi ve 5 ilçeyi beyaza bürüdü. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı 59 araç ve 120 kişilik ekip, köy yollarının ulaşıma kapanması için temizleme ve küreme çalışmalarına başladı. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği yetkilileri, şu ana kadar kapanan 202 köy yolunun 150'sinin açıldığını, bin 446 kilometre uzunluğundaki köy yollarında çalışmaların sürdüğünü belirtti. Karayolları 86'ncı Şube Şefliği'ne bağlı ekipler ise Tunceli- Erzincan kara yolu üzerinde keskin virajlara sahip 2 bin rakımlı Cankurtaran bölgesi ile merkez ve ilçe arasındaki yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

KAR YAĞIŞI SEVİNÇLE KARŞILANDI

Ovacık ilçesinde de kar kalınlığı 20 santimetreyi bulurken, bazı köylerde yarım metreye ulaştı. İlçe merkezinde vatandaşlar küreklerle ev ve iş yerlerinin önünü temizledi. Kar yağışının önceki yıllara göre erken yağmasından dolayı mutlu olduğunu belirten Ali Ekber Pektaş, "Kar yağmasına çok mutlu olduk. Kar çok eskiden bu zamanda yağardı. İnsanlar kardan dolayı evlerine, dükkanlarına bile zor giriyorlardı. Epeydir kar yılbaşına doğru yağıyor, bu sene erkenden yağdı. Böyle olmasına da sevindik, inşallah çok yağar. Kardan dolayı su bol olur, bereket olur, tarlalar verimli olur. Ondan dolayı kardan memnunuz" dedi.

Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM,TUNCELI

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Tunceli, Güncel, Ovacık, Tarım, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de Kar Yağışı 202 Köy Yolunu Kapatırken, 150 Yol Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:52 Narin cinayetinde yeni görüntü Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş Narin cinayetinde yeni görüntü! Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş
17:02 CHP lideri Özel’den çok konuşulacak Öcalan iddiası: Bir günde izin çıkaracak CHP lideri Özel'den çok konuşulacak Öcalan iddiası: Bir günde izin çıkaracak
16:47 Sıla bebek davasında iddianame hazır İşte cani anne için istenen ceza Sıla bebek davasında iddianame hazır! İşte cani anne için istenen ceza
16:29 Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı’ya para ödediklerini itiraf etti Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı'ya para ödediklerini itiraf etti
13:25 Bahçeli’nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan’la görüşmek için yazılı başvuru yaptı Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan'la görüşmek için yazılı başvuru yaptı
01:48 New York Times: ABD, Ukrayna’ya nükleer silah verebilir New York Times: ABD, Ukrayna'ya nükleer silah verebilir
01:17 Cumhurbaşkanlığından rehberlik, teftiş ve denetim faaliyetlerine ilişkin genelge Cumhurbaşkanlığından rehberlik, teftiş ve denetim faaliyetlerine ilişkin genelge
00:59 Almanya tarafını belli etti: Savaş artık uluslararası, Putin bizi de tehdit ediyor Almanya tarafını belli etti: Savaş artık uluslararası, Putin bizi de tehdit ediyor
00:12 NATO Askeri Komitesi Başkanı: Savaş senaryosuna hazırlıklı olun NATO Askeri Komitesi Başkanı: Savaş senaryosuna hazırlıklı olun
23:25 Ümit Özdağ ve Muharrem İnce Arasında ’İnönü’ Tartışması Alevlendi Ümit Özdağ ve Muharrem İnce Arasında 'İnönü' Tartışması Alevlendi
23:23 Semih Güler, Trabzonspor maçından sonra isyan etti: Böyle bir gün olmamalı Semih Güler, Trabzonspor maçından sonra isyan etti: Böyle bir gün olmamalı
23:17 Kreş tartışmasında CHP’li Başarır ağzını fena bozdu Kreş tartışmasında CHP'li Başarır ağzını fena bozdu
23:04 Bomba iddia: Galatasaray, Mohamed Salah ile ilgileniyor Bomba iddia: Galatasaray, Mohamed Salah ile ilgileniyor
23:04 Gaziosmanpaşa’da Markete Kilitlenen Hırsızlar, Yangın Tüpüyle Camı Kırarak Kaçmaya Çalıştı Gaziosmanpaşa'da Markete Kilitlenen Hırsızlar, Yangın Tüpüyle Camı Kırarak Kaçmaya Çalıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 18:28:24. #1.11#
SON DAKİKA: Tunceli'de Kar Yağışı 202 Köy Yolunu Kapatırken, 150 Yol Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.