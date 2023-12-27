 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tunceli'de Kar Yağışı Sonrası 303 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Tunceli'de Kar Yağışı Sonrası 303 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 2 günlük yoğun kar yağışı sonrası kapanan 303 köy yolu, ekiplerin 3 gün süren çalışmalarıyla ulaşıma açıldı. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, karla mücadeleye hazır olduklarını belirtti.

Tunceli\'de Kar Yağışı Sonrası 303 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı
27.12.2023 - 13:22,
Abone Ol

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde 2 günlük yağışla kar kalınlığı 50 santimetreyi geçerken; Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçelerinde kapanan 303 köy yolu, ekiplerin 3 gün süren çalışmalarıyla ulaşıma açıldı. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, "Tunceli'de kış kendini göstermeye başladı. Kar yağışıyla kapanan 303 köyümüzün yolunu, İl Özel İdare'ye bağlı 59 aracımız ve 100'ün üzerinde personelimizle mesai gözetmeksizin açtık. Tunceli karla mücadeleye hazır" dedi.

Kentte, 24 Aralık gecesi başlayan yağış, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçeleri beyaza büründü. Kar kalınlığının yarım metreyi geçtiği, Munzur ile Mercan Dağı eteğindeki Ovacık ilçesiyle yüksek kesimdeki Pülümür, Hozat, Nazımiye ilçelerindeki birçok köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı 59 araç ve 120 kişilik ekip, temizleme çalışmalarına başladı. En fazla kar yağışı alan bölgelerin başında gelen Ovacık ilçesinde ekipler, yollarda kar küreme makineleriyle çalışma yaptı. Ekipler, gece saatlerinde de çalışıp son köyün yolunu da açarak, 3 günde 303 köy yolunun tamamını ulaşıma açtı. Ekiplerin karla mücadelesi dronla havadan görüntülenirken, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu da ekiplerin çalışmalarını yerinde izleyip, çalışanları tebrik etti.

'BÜTÜN KÖY YOLLARINI AÇMIŞ BULUNUYORUZ'

Ekiplerin yoğun çalışmasıyla, yolların tamamının ulaşıma açıldığını belirten Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, "Son birkaç günden beri Tunceli'de kış kendini göstermeye başladı. Birkaç gündür neredeyse aralıksız diyebileceğimiz kar yağışı ilimizin her tarafında etkili oldu. Ovacık, ilde en yüksek rakıma sahip olan ilçe konumunda. Mercan ile Munzur Dağları'nın dibinde kurulu bir ilçe. Kar yağışıyla birlikte kapanan 303 köyümüzün yolunu, Özel İdare'ye bağlı 59 aracımız ve 100'ün üzerinde personelimizle mesai gözetmeksizin açtık. Şu anda Aslandoğmuş köyümüzün girişindeyiz, burası Ovacık ilçemizde kapalı kalan en son köyümüz. Yani şehrimizin bütün köy yollarını açmış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

'TUNCELİ, KARLA MÜCADELEYE HAZIR'

Vali Tekbıyıkoğlu, çalışmaları anlatarak, "Tunceli ili Kuzey Anadolu'yla Güney Doğu Anadolu'nun arasındaki en kısa yollardan bir tanesini oluşturuyor. Karayollarının sorumluluk bölgesi ilimiz için çok önemli. Dağ yolu mevkisi ilimizin zorlu ve rakımı yüksek olan yerlerinin başında geliyor. Burayı açmak için olağanüstü gayretlerimiz oldu. Önümüzdeki birkaç gün boyunca kar yağışı beklemiyoruz. Hava mevsim normallerinin biraz daha üstünde olacak. Valiliğimiz sorumluluğunda İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri arasında koordinasyonu tam anlamıyla sağlayacağız. Tunceli karla mücadeleye tam manasıyla hazır diyebiliriz" diye konuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Tunceli, Aralık, Ovacık, kar, Ulaşım, Hava Durumu, Doğa, Yerel Haberler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de Kar Yağışı Sonrası 303 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı - Son Dakika


13:11
Nijerya'da petrol çalmaya çalışan gençler boru hattını patlattı! 20 kişi yaşamını yitirdi Nijerya'da petrol çalmaya çalışan gençler boru hattını patlattı! 20 kişi yaşamını yitirdi
12:47
Taraftar kara kara düşünüyor! Galatasaray'ın yıldızı Süper Kupa maçında yok Taraftar kara kara düşünüyor! Galatasaray'ın yıldızı Süper Kupa maçında yok
11:53
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister
11:52
Diyarbakır'da otobüs şoförü, tartıştığı muavini ezerek öldürdü Diyarbakır'da otobüs şoförü, tartıştığı muavini ezerek öldürdü
11:49
Fatih Terim, Yunanistan'a gitmeden önce havaalanında 2 cümlelik açıklama yaptı Fatih Terim, Yunanistan'a gitmeden önce havaalanında 2 cümlelik açıklama yaptı
11:49
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! FETÖ firarileri Cezayir'de tutuklandı MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! FETÖ firarileri Cezayir'de tutuklandı
11:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti
11:29
2023'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları! İlk 5'te AK Parti'den iki isim var 2023'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları! İlk 5'te AK Parti'den iki isim var

Son Dakika
13:11 Nijerya'da petrol çalmaya çalışan gençler boru hattını patlattı! 20 kişi yaşamını yitirdi
12:47 Taraftar kara kara düşünüyor! Galatasaray'ın yıldızı Süper Kupa maçında yok
11:53 İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister
11:49 Fatih Terim, Yunanistan'a gitmeden önce havaalanında 2 cümlelik açıklama yaptı
11:52 Diyarbakır'da otobüs şoförü, tartıştığı muavini ezerek öldürdü
11:49 MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! FETÖ firarileri Cezayir'de tutuklandı
11:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti
11:29 2023'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları! İlk 5'te AK Parti'den iki isim var
11:08 Akşener, DEM Parti'yi yok saydı: Bizim için siyasi meşruiyeti yoktur
11:02 Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 13:40:19. #1.11#
SON DAKİKA: Tunceli'de Kar Yağışı Sonrası 303 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement