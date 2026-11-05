Tunceli'de sonbahar renklerine bürünen ormanlar doğa yürüyüşleriyle ziyaretçi çekiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Tunceli'de sonbahar renklerine bürünen ormanlar doğa yürüyüşleriyle ziyaretçi çekiyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tunceli\'de sonbahar renklerine bürünen ormanlar doğa yürüyüşleriyle ziyaretçi çekiyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Tunceli'de sonbaharın gelişiyle merkez ve Ovacık, Pülümür, Nazımiye ile Hozat ilçelerindeki ormanlarda renk değişimi yaşanıyor. Doğa yürüyüşleri ve fotoğraf gezilerine katılan doğaseverlerin artması kentin turizm potansiyeline ve yerel ekonomisine güç katıyor.

Tunceli'de sonbahar renklerine bürünen ormanlar, yürüyüş rotalarıyla doğa tutkunlarına hem yeni yerler görme imkanı sunuyor hem de kentin turizm potansiyelini canlandırıyor.

Kentte sonbaharın gelişiyle il merkezinin yanı sıra Ovacık, Pülümür, Nazımiye ve Hozat ilçelerinin bazı alanlarındaki ormanlarda renk değişimi yaşanıyor.

Sarı, turuncu ve kızılın tonlarına bürünen ormanlar, özellikle doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için ayrı bir güzellik sunuyor.

Güz manzaralarını yakından görmek isteyen doğaseverler de belirli aralıklarla düzenlenen doğa yürüyüşleri ve fotoğraf gezilerine katılıyor.

Turlarla ya da bireysel olarak hareket eden doğaseverler, genellikle Munzur Vadisi Milli Parkı, Pülümür Vadisi, Kocatepe köyü, Karaoğlan, Bezik ve Salördek bölgelerinde vakit geçiriyor.

Belirledikleri parkurlarda ilerleyen doğaseverler, yaban hayvanları, doğal su kaynakları, şelaleler ve endemik bitkilerle karşılaşıyor.

Bölgede artan ziyaretçi yoğunluğu kentin turizm potansiyeline ve yerel ekonomisine de güç katıyor.

"Kavaklarda sincap ve kuş gibi birçok canlıyı gördük"

Doğaseverlerden Gül Atan Kanılmaz, AA muhabirine, İstanbul'da yaşadığını ve tatil için memleketi Tunceli'ye geldiğini söyledi.

Gezmek için Salördek ormanlarını tercih ettiklerini anlatarak Kanılmaz, şunları kaydetti:

"Burası doğasıyla, renkleriyle özellikle ekim-kasım aylarında çok güzel oluyor ve kesinlikle ziyaret edilmesi gerekiyor. Buraya bir aşamaya kadar araçla geldik ve daha sonrasında yaya yolunda yaklaşık 17 kilometre yürüdük. Parkurun sonunda doğal bir şelale var. Bu 17 kilometrelik parkuru yürürken 15-20 metrelik kavakların arasından geçtik. Kavaklarda sincap ve kuş gibi birçok canlıyı gördük. Yolda yürürken yine gökyüzünde uçuşan kartalları gözlemledik."

Alican Kanılmaz da Tunceli merkezden yola çıkarak Pülümür Vadisi'nde keyifli bir yolculuk yaptıklarını dile getirdi.

Kanılmaz, yaklaşık bir saat süren seyahatin sonunda Salördek'e ulaştıklarını belirterek, "Buraya gelirken zaten vadi içerisinden geçtiğimiz için birçok doğal güzellikle karşılaştık. Salördek'in de eşsiz bir doğası var." dedi.

Diren Atan da Tunceli'nin her mevsim farklı güzelliklere ev sahipliği yaptığından bahsetti.

Fırsat buldukça gezi turlarına katıldığını kaydeden Atan, "Her mevsimde doğanın farklı bir rengini yaşıyoruz. İlimizde iki ayrı nehrimiz var, bu konuda çok şanslıyız. Bütün ormanlarımız sonbaharda renk cümbüşüne dönüşüyor. Doğadaki her adımımızda o kadar güzel şeylerle karşılaşıyoruz ki bir yerde kavaklar sapsarı, kıpkırmızı, farklı farklı ağaçlar. Buraya genellikle Bingöl, Diyarbakır, İzmir'den turlar geliyor." diye konuştu.

Kaynak: AA
Munzur VadisiPülümürTunceliTurizmGüncelOvacıkHozatYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TRT spikerinden maç biter bitmez olay sözler TRT spikerinden maç biter bitmez olay sözler
Şampiyonlar Ligi’nde tarihi rezalet 9 gol yiyince taraftarlar çıldırdı Şampiyonlar Ligi'nde tarihi rezalet! 9 gol yiyince taraftarlar çıldırdı
Depoyu dolduracaklar dikkat Petrol çakıldı, indirim geliyor Depoyu dolduracaklar dikkat! Petrol çakıldı, indirim geliyor
Korku salan “Yaragar Canavarı“ avlandı Tam 300 kilo Korku salan "Yaragar Canavarı" avlandı! Tam 300 kilo
20 yaşında 250 yıl hapisle karşı karşıya Yatalak annesinin feryadı yürek dağladı 20 yaşında 250 yıl hapisle karşı karşıya! Yatalak annesinin feryadı yürek dağladı
Fahrettin Koca’dan Liverpool galibiyeti sonrası esprili paylaşım Fahrettin Koca'dan Liverpool galibiyeti sonrası esprili paylaşım
11:44
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya’nın gözlükleri olay oldu İşte güncel fiyatı
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın gözlükleri olay oldu! İşte güncel fiyatı
11:43
Futbol tarihinde görülmemiş olay Sahada savaş çıktı tam 53 kişi kırmızı kart gördü
Futbol tarihinde görülmemiş olay! Sahada savaş çıktı tam 53 kişi kırmızı kart gördü
11:06
Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede İşte ilk görüntüler
Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede! İşte ilk görüntüler
11:05
GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde
GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde
10:53
Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın katil zanlısına verilen ceza onandı
Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın katil zanlısına verilen ceza onandı
10:45
Emekli maaşlarında yeni müjde En büyük zam onlara verilecek
Emekli maaşlarında yeni müjde! En büyük zam onlara verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 11:50:16. #.0.3#
SON DAKİKA: Tunceli'de sonbahar renklerine bürünen ormanlar doğa yürüyüşleriyle ziyaretçi çekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android