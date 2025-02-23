Tunceli'de Terör Operasyonu: 9 Gözaltı, 1 Tutuklama

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Tunceli merkezli 3 ilde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "terör örgütü PKK/KCK'ye üye olma ve yardım yataklık suçu" işlediği değerlendiren kişilere yönelik çalışma yaptı.

Ekipler bu kapsamda Tunceli, Mardin ve Bursa'da belirledikleri adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.