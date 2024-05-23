Tunceli Valisi: PKK'lı terörist Hatice Yılmaz, savcı Murat Uzun'un şehit edilmesinin faillerinden biri - Son Dakika
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Tunceli Valisi: PKK'lı terörist Hatice Yılmaz, savcı Murat Uzun'un şehit edilmesinin faillerinden biri

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Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Ovacık ilçesinde etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristler arasında 'Edesa-Saadet' kod adlı Hatice Yılmaz'ın, 2012 yılında savcı Murat Uzun'un şehit edilmesi olayının faillerinden biri olduğunu açıkladı.

23.05.2024 13:33
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(TUNCELİ)- Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, 19 Ekim 2023 tarihinde Ovacık ilçesi Doludibek kırsalında etkisiz hale getirilen PKK'lı 3 teröristten biri olan 'Edesa-Saadet' kod adlı Hatice Yılmaz'ın 2012 yılında savcı Murat Uzun'un şehit edilmesi olayının faillerinden biri olduğu açıkladı.

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, düzenlediği basın toplantısında 19 Ekim 2023 tarihinde Ovacık ilçesi Dolubilek kırsalında üç teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonla ilgili gelişmeler hakkında bilgi verdi. Vali Tekbıyıkoğlu, teröristlerin kimlik tespitine yönelik yapılan çalışmalarda, 'Edesa-Saadet' kod adlı Hatice Yılmaz'ın ve 'Eser' Kod adlı Dilan Durak'ın İçişileri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinde turuncu kategoride aranan PKK'lı teröristler olduğunun tespit edildiğini söyledi. Tekbıyıkoğlu, üç teröristten biri olan Edesa-Saadet kod atlı Hatice Yılmaz'ın Ovacık'ta 19 Eylül 2012'de şehit edilen savcı Murat Uzun'un şehit edilmesi olayında yer aldığını açıkladı.

Vali Tekbıyıkoğlu şunları söyledi:

"19 Ekim 2023 yılında Ovacık ilçesi Doğudibek kırsalında bir operasyon icra edilmişti. Jandarmamız etrafını sarmış teslim ol çağrısını yapıyor, JÖH burada deniyor, yaşamayı tercih et deniyor. Üç terörist yaşamayı değil öldürülmeyi tercih ettiler. Bunun sonucunda da etkisiz hale getirildiler. Bu teröristlerin kimlikleri belli oldu. Bu 3 teröristten 2 tanesi sözde özel kuvvet kategorisinde ve turuncu kategoriye ait teröristlerdi. Tespit edilen örgüt mensuplarından Edesa-Saadet kod adlı Hatice Yılmaz, 19 Eylül 2012'de şehit olan savcı Murat Uzun'un da faillerinin arasında olduğu tespit edildi. Şehit savcımızın kanı yerde kalmadı. Şehitlerimizin ruhu tekrar şad olsun" şeklinde konuştu.

Tunceli Valisi: PKK\'lı terörist Hatice Yılmaz, savcı Murat Uzun\'un şehit edilmesinin faillerinden biri
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tunceli Valisi: PKK'lı terörist Hatice Yılmaz, savcı Murat Uzun'un şehit edilmesinin faillerinden biri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunceli Valisi: PKK'lı terörist Hatice Yılmaz, savcı Murat Uzun'un şehit edilmesinin faillerinden biri - Son Dakika
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