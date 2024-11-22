Tunceli ve Elazığ'da Açık Alanlarda Eylemler Yasaklandı - Son Dakika
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Tunceli ve Elazığ'da Açık Alanlarda Eylemler Yasaklandı

Tunceli Valiliği 10 gün, Elazığ Valiliği ise 7 gün süreyle açık alanlarda toplanma ve gösteri eylemlerini yasakladı. Yasaklar, kamu güvenliğini sağlamak amacıyla getirildi.

22.11.2024 23:47
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TUNCELİ'de, valilik kararıyla bugünden geçerli olmak üzere 10, Elazığ'da da yarından geçerli olmak üzere 7 gün süreyle açık alanlarda toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlerin yasaklandığı duyuruldu.

Tunceli Valiliği, bugünden geçerli olmak üzere açık alanlarda toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlere 1 Aralık tarihine kadar yasak getirildiğini duyurdu. Valilik açıklamasında, "İlimiz sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması, milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin tesisi, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, olası yasadışı eylemlerin önlenerek müessif olayların yaşanmaması, Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, terör eylemlerinin ve suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla; Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere ilimizde yapılmak istenilen açık ve kapalı alanlarda, toplanma, yürüyüş, nöbet, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, sticker, afiş/pankart asma gibi her türlü eylem ve etkinliklerin 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. Maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A, B ve C Maddeleri gereğince, Jandarma bölgesi dahil, il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde 22 Kasım 2024 günü saat 19.30'dan 01 Aralık 12/2024 günü saat 23.59'a kadar 10 gün süreyle yasaklanması kararı alınmıştır" denildi.

ELAZIĞ'DA 7 GÜN SÜREYLE YASAK KARARI

Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada da, kent genelindeki eylem ve etkinliklere yarından geçerli olmak üzere 29 Kasım'a kadar 7 gün süreyle yasak getirildiği duyuruldu. Valilik açıklamasında, "Elazığ Valiliği'nin 22 Kasım 2024 tarih ve 2024/12 sayılı oluru ile; Elazığ ili coğrafi sınırları içerisinde, Jandarma bölgesi dahil, 23 Kasım 2024 günü saat 00.01'den 29 Kasım 2024 günü saat 23.59'a kadar 7 gün süre ile Valilik ve Kaymakamlık Makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, stant açma, bildiri dağıtma, afiş asma gibi etkinlikler 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. Maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. Maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince yasaklanmıştır. Ayrıca il merkezinden, ilçelerden veya çevre illerden ilimiz güzergahını kullanarak bireysel ya da toplu bir şekilde her türlü kanuna aykırı eylem/etkinliklere katılım sağlanmasının önlenmesi amacıyla, kanuna aykırı eylem/etkinliklere katılması muhtemel şahıs/şahıslar/grup/grupların 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. Maddesinin (c) fıkra hükümleri gereğince, ilimiz ve ilçelerimize girişlerine, buralardan bireysel veya toplu olarak çıkışlarına izin verilmemesi kararı alınmıştır" denildi.

Kaynak: DHA

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