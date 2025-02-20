Tunceli ve Elazığ\'da Eğitim-Öğretime Kar Engeli

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TUNCELİ'nin 3 ilçesi ile Elazığ genelinde, etkili olan kar nedeniyle eğitim- öğretime yarın ara verildi.

Bölgede etkili olan kar yağışının ardından Tunceli Valiliği, Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerinde eğitim öğretime 20 Şubat Perşembe günü 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Hozat, Çemişgezek ve Pertek ilçelerinde de taşımalı eğitime aynı gün ara verildiği belirtilen açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Şubat 2025 Perşembe günü Hozat, Çemişgezek ve Pertek ilçelerimizde taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir. Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerimize bağlı tüm okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerimizde kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel, 1 gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

ELAZIĞ'DA KENT GENELİNDE EĞİTİME 1 GÜN ARA

Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada ise kentte beklenen yoğun kar nedeniyle kent merkezi ve ilçelerindeki okullarda eğitime aynı gün ara verildiği ifade edilerek, "20 Şubat Perşembe günü ilimizde beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek buzlanma nedeniyle, vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm okul ve kurumlarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır" denildi.