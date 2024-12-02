Tunceli'ye 44 Yeni Araç Tahsis Edildi - Son Dakika
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Tunceli'ye 44 Yeni Araç Tahsis Edildi

Tunceli\'ye 44 Yeni Araç Tahsis Edildi

Tunceli'de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na 44 yeni araç teslim edildi. Valilik bahçesinde düzenlenen törende Vali Tekbıyıkoğlu, modern araçların güvenlik hizmetlerinde kullanılacağını vurguladı.

02.12.2024 12:56  Güncelleme: 13:02
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TUNCELİ'de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na tahsis edilen 44 yeni araç, valilik tarafından düzenlenen törenle teslim edildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından, asayiş, trafik ve arama-kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na 44 yeni araç tahsis edildi. Araçların anahtar teslimi için valilik bahçesinde tören düzenlendi. Törene Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, İl Emniyet müdürü Hakan Duman, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, vali yardımcıları, kurum amirleri ve kolluk görevlileri katıldı. Törende Vali Tekbıyıkoğlu, araçları gezerek bilgi aldı.

'ZIRHLI ARAÇLAR YERİNE MODERN ARAÇLAR ARTIK HİZMET VERECEK'

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, geçmişte kullanılan zırhlı araçlar yerine artık modern araçların hizmet vereceğini belirterek, "Devletimizin en görünür yüzlerinden bir tanesi de üniformalılar yani huzur ve sükünu temin eden kolluk kuvvetlerimizdir. Bunların çağ donanımlarıyla ve modern araçlarla etkin çalışması çok ama çok Kıymetli. Bu Tunceli için bir kat daha fazla kıymetli çünkü Tunceli huzursuzluğu, kargaşayı fazlasıyla yaşamış ve bundan dolayı çok fazla zaman kaybetmiş, enerjisini kaybetmiş, hem jandarma teşkilatımızın, hem emniyet teşkilatımızın hem de vatandaşımızın fedakarlığını yıllarca gösterdiği yerlerin başında yer alıyor. Çok yakın bir zamanda belki bundan 5-6 sene önce bizim asayiş hizmetlerimiz dahil, emniyetimizin kolluğumuzun yaptığı faaliyetler zırhlı araçlarla yapılıyordu. Fakat şimdi Sayın Bakanımızın teveccühüyle, Jandarma Genel Komutanımızın, Emniyet Genel Müdürlüğümüzün burayı öncelemesiyle burada yepyeni, modern araçlar hizmet vermeye devam edecek. Yakın zamanda geçtiğimiz sene biliyorsunuz atlı jandarma birliklerimiz göreve başladı, tıpkı bir sahil kendiymiş gibi Tunceli'mizde hizmet verildi. Tunceli'nin huzuru en büyük önceliğimiz. Bu münasebetle Jandarma Komutanlığımız bünyesinde 24'ü asayiş, 3'ü trafik, 2'si arama kurtarma, Emniyet müdürlüğümüz bünyesinde 9'u asayiş, 4'ü trafik, 2'si kaçakçılık faaliyetlerinde kullanılmak üzere toplam 44 aracımız bugün itibariyle hizmete geçirmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle gece gündüz demeden, yirmi dört saat esasına göre hizmet eden, emniyet ve jandarmamıza yeni araçlarını hayırlı olmasını diliyorum. Allah'ım inşallah kaza belada vermez" dedi.

Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM,TUNCELI

Kaynak: DHA

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