Tunus Büyükelçisi, 2023\'e damga vuran fotoğrafları oyladı

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Tunus'un Ankara Büyükelçisi Ahmed bin Sağir, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyen Bin Sağir, "Haber", "Çevre ve Yaşam", "Spor", " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Büyükelçi Bin Sağir, "Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar tarafından çekilen "Depremin umudu" başlıklı fotoğrafı seçti. Fotoğrafta Hatay'ın Odabaşı Mahallesi'nde, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binanın enkazından, 30 yaşındaki Hülya Yılmaz ve 6 aylık bebeği Ayşe Vera Yılmaz'ın 29 saat sonra sağ çıkarıldığı anlar yer alıyor.

"Gazze: Kanıt" kategorisinde iki fotoğraf seçen Bin Sağir'in ilk tercih ettiği Belal Khaled'in çektiği "Çaresiz hayatlar" başlıklı fotoğraf. Fotoğrafta İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucu yaralıların Şifa Hastanesi'ne kaldırılmasıyla kapasitesi dolan hastanede duvar kenarlarına çöken bir adam ve çocuk var. Bin Sağir, bu fotoğrafın kendisine İkinci İntifada'nın sembol ismi Muhammed Durra'yı hatırlattığını ifade etti.

Büyükelçi Bin Sağir'in bu kategoride seçtiği diğer fotoğraf da Ali Jadallah'ın "Gece bombardımanı" adlı karesi. Fotoğrafta İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılarda, Gazze kentindeki Eş-Şati Mülteci Kampı Al bölgesine aydınlatma fişeği atılan an bulunuyor.

"Filistin davasına karşı hassasiyet"

"Çevre ve Yaşam" kategorisinde Bin Sağir, Mostafa Alkharouf tarafından çekilen "İlk kıblede namaz" başlıklı fotoğrafı seçti. Fotoğrafta Mescid-i Aksa'da Ramazan ayında Kadir Gecesi'nde namaz kılan ve dua eden binlerce kişi yer alıyor.

Bin Sağir, bu fotoğrafı seçerken tüm karelerin çok güzel olduğuna dikkati çekerek, "Benim Filistin davasına karşı hassasiyetim var. Filistinli kardeşlerimizle dayanışma içinde olma ve haklı davalarına destek olma gibi bir sorumluluğumuz var. Gasbedilen haklarını geri alma ve başkenti Kudüs-i Şerif olan tam bağımsız ve egemen bir devlet kurmaları konusunda Filistinlilere destek olmalıyız." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Bin Sağir, "Haber" kategorisinde Murat Kula tarafından çekilen "Filistin'e destek" başlıklı fotoğrafı tercih etti. Fotoğraf, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Havaalanı'nda düzenlediği "Büyük Filistin Mitingi"nden.

Bin Sağir, bu kategoride Erçin Ertürk tarafından çekilen "Yıkım" başlıklı fotoğrafı da seçti. Fotoğrafta 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hatay'ın Güzelburç Mahallesi'nde yıkılan binalar yer alıyor.

Büyükelçi Bin Sağir, "Spor" kategorisinde Sergei Gapon'un "Sahada isyan" başlıklı fotoğrafını seçti. Fotoğrafta, UEFA Şampiyonlar Ligi maçında FC Copenhagen ile Manchester United FC takımlarının karşı karşıya geldiği Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bir taraftarın sahaya Filistin bayrağı ile girdiği görülüyor.

Bu kategoride Bin Sağir, Fatemeh Bahrami'nin "Engel tanımayan" başlıklı fotoğrafını da seçti. Fotoğrafta, 10 yıl önce trafik kazasında sol elini kaybetmesine rağmen tek eliyle crossfit sporcusu olmayı başaran İranlı Mahdia Khaki bulunuyor.

Bin Sağir, bu fotoğrafta Khaki'nin gözlerinde meydan okuma gördüğünü ve hedefe kilitlenmiş keskin bakışları olduğunu söyledi.

"Tarih tekerrür ediyor"

Bin Sağir, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin dünyanın dört bir yanında çektiği karelere baktığını dile getirerek, tüm karelerin güzel olduğunu çünkü gerçeği güçlü biçimde yansıttıklarını söyledi.

Bu etkileyici karelerin AA muhabir ve foto muhabirlerinin profesyonelliğini yansıttığını belirten Bin Sağir, fotoğrafları incelerken kararsız kaldığını çünkü hepsinin güzel olduğunu ifade etti.

Bin Sağir, seçtiği fotoğrafların bölgede, Gazze ve Filistin'de yaşananlarla bağlantılığı olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Seçtiğim kareler Gazze'de Filistinli kardeşlerimin yaşadığı trajik durumu anlatıyor. Ayrıca Filistin halkını ve davasını destekleyen çok sayıda şehirde destek gösterileri kareleri var. İstanbul'daki büyük destek gösterisinden de etkileyici bir fotoğraf bulunuyor. Güzel ve çok güçlü kareler var. Ayrıca bana yıllar önce İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülen 'Muhammed Durra'yı hatırlatan çok etkileyici bir fotoğraf gördüm. Tarih tekerrür ediyor. Düşman saldırılarını tekrarlıyor, Filistin'deki kardeşlerimizi soğukkanlılıkla öldürüyor."

Şubat 2023'te Türkiye'nin çok sayıda ilini etkileyen deprem karelerinin de seçtiği fotoğraflar arasında yer aldığını kaydeden Bin Sağir, deprem karelerinin de etkileyici olduğunu ve insanları kurtarmak için uluslararası çabayı yansıttığını söyledi.

Bin Sağir, depremde insanları kurtarmak için Türkiye'den ve yurt dışından kurtarma ekiplerini gördüğünü anlatarak, "Türk devleti ve hükümetinin zamanla yarışarak kurtarmadaki çabalarını gördüm. Tunus olarak da bu çabalara kurtarma ekibi göndererek destek vermenin onurunu yaşıyoruz. Depremde şehit olanlar için Allah'tan rahmet diliyorum. (Türkiye'de depremin ardından) Konut konusunda da büyük ilerleme var." dedi.